La "Luciano Reyes" mostró el potencial de sus alumnos en una nueva "Expo Técnica"

La muestra estuvo enfocada en proyectos que demostraron el "cambio cultural" que se vive en la institución después de un año en donde inversiones públicas y privadas, sumadas al compromiso de su comunidad, la han transformado. Los estudiantes, docentes y directivos de la Escuela Técnica Nº1 "Luciano Reyes" abrieron las puertas para compartir los proyectos trabajados a lo largo del año, que en la séptima edición de la Expo Técnica excedieron lo tecnológico. Es que este 2019 fue transformador para el tradicional establecimiento educativo. Sin dudas, el Voluntariado de Tenaris renovó a la Luciano Reyes. Pero más allá del impacto infraestructural, también desató un "cambio en la cultura institucional" que sus protagonistas buscan preservar y profundizar. "Costó esfuerzo económico y de gestión. Y necesita que lo cuidemos. Es un cambio cultural el que estamos emprendiendo. Y es lo que quisimos mostrar con la expo", comentó Anahí Moyano, una de las vicedirectoras de la institución, a La Auténtica Defensa, medio que recorrió la muestra llevada a cabo este viernes. Al desembarco de los Voluntarios de Tenaris, que se enfocaron en la refacción de las aulas, patio, baños, SUM, fachada y calle de acceso -la empresa además donó mobiliario-, se sumaron intervenciones concretas del Municipio y de Consejo Escolar para reparar talleres y garantizar la prestación de servicios básicos. La escuela Luciano Reyes, que en un momento del año careció de gas y registraba faltante de ventanas, hoy es un establecimiento en otro estándar, mejora que a su vez impacta en lo pedagógico. De ahí que la Expo Técnica de este año se tratara de mostrar "proyectos que los chicos pensaron para mejorar y acompañar" esta transformación. "Nosotras estamos hace muchos años y notamos que el cambio cultural es muy grande. Antes estábamos acostumbrados a transitar la escuela de otra manera: cuando ingresé, daba clases en un pizarrón sobre una silla. Era lo que teníamos. No había dinero para nada", recordó Cecilia Paternoste, vicedirectora de la Luciano Reyes. Pero destacó que, a partir de las reformas, "te dan ganas de querer más cosas, te empuja a proyectar". "De hecho, organizamos voluntarios internos con los chicos pintando en lugares donde las intervenciones no habían llegado, refaccionando y creando juegos para los recreos. Empezamos a tener esa necesidad de estar mejor", valoró. "Cuando ves que las cosas se van dando, es una gimnasia y empezás a contactarte para conseguir más cosas", amplió la vicedirectora, para quien la dinámica redunda en "otra calidad educativa". Así lo demostraron los estudiantes de la escuela fabricando piezas de ajedrez con sus impresoras 3D para disfrutar del juego entre clases. En el patio, estaba expuesta una de las plantas purificadoras de agua que los alumnos -en especial los de orientación Química- montaron para donar a los vecinos del sector insular con la ayuda de Axion energy. Otros chicos mostraron sus habilidades en el mecanizado a funcionarios municipales que recorrieron la muestra. Y algunos explicaron fundamentos de robótica y programación a visitantes con poca o nula noción. "Estamos viendo un robot estilo araña que es programado a través de una placa llamada Arduino, con su correspondiente aplicación y sistema de programación. Nosotros mandamos información a través de una placa bluetooth que es conectada a la app de nuestro celular, que nos permite manejar los ocho motores que mueven a las cuatro patas", detalló Tobías Alarcón, de 7º año, mientras a sus pies el robot de fierro y plástico, construido con partes recuperadas del taller e impresiones en 3D, hacia flexiones de brazo o saludaba como caniche entrenado. "Un robot de similares características podría utilizarse para el trasporte de objetos pesados en industrias o para exploración en distintos terrenos", indicó. En la muestra también se pudieron apreciar obras de arte, maquetas reproduciendo a escala procesos de industrias de la zona, trabajos con marca sustentable y juegos virtuales e interactivos, entre otros proyectos realizados tanto por alumnos del ciclo básico como de las cuatro orientaciones de la Luciano Reyes: Electrónica, Electromecánica, Programación y Química. También hubo espacio para exponer proyectos trabajados de manera horizontal en diversas asignaturas, como fueron los contenidos de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) que los chicos decidieron presentar en tres ejes temáticos: derechos de las mujeres, embarazo adolescente y métodos anticonceptivos y violencia de género. "El técnico que se egresa de esta escuela tiene que poder insertarse en el mundo laboral, seguir estudiando y hacer ejercicio pleno de su ciudadanía. Nosotros trabajamos en los tres aspectos", remarcó Anahí Moyano. La Reyes- manifestó-, procura formar alumnos "que sean críticos, independendientes, que puedan decir que no están acuerdo con algo" y "que también entiendan la cultura de trabajo desde el ejemplo: si hay que limpiar, limpiamos todos juntos". Otra impronta fuerte en la escuela la están dejando las prácticas profesionalizantes, de las que participan los chicos de 7º año como requisito antes de egresar y a la que se están sumando cada vez más empresas: en 2019, recibieron futuros técnicos TenarisSiderca, la refinería de Axion, Cabot, pymes como Semapi y el Municipio. Para los alumnos, representa la oportunidad de aplicar sus conocimientos y habilidades en un ámbito laboral real, sumar experiencia y empezar a descubrir su pasión. Para la escuela, el momento de ver los resultados de su transformación en acción.

La jefa de gabinete Mariela Schvartz junto a otros funcionarios municipales recorrieron la ExpoTécnica. aquí interiorizándose en el funcionamiento de un torno.





La escuela ténica Luciano Reyes vivió una jornada donde brilló la creatividad de los alumnos, quienes motivados por los docentes, expusieron sus logros.





La concejal Romina Carrizo visitó la ExpoTécnica e interactuó con los alumnos. aquí utilizando la app que controla vía celular un robot.



