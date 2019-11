Fue ayer alrededor de las 22, en las inmediaciones de Chacabuco y Chiclana. 3 heridos. Según el relato de testigos consultados en el lugar, la reyerta comenzó con la llegada al barrio de un Ford Fiesta con 4 individuos quienes se bajaron del auto en las inmediaciones de Chacabuco y Chiclana. Gran cantidad de vecinos salieron de sus casas para ver qué sucedía, y tomaron partido, generando una lluvia de cascotazos sobre el Fiesta, que finalizó con varios vidrios rotos. Incluso se dijo que alguien intentó prenderlo fuego, pero no tuvo éxito en su cometido. Las cosas se calmaron cuando llegaron 5 móviles del Comando Patrulla Campana. Ya con el SAME en el lugar, 2 heridos, de entre 20 y 25 años, fueron trasladados al Hospital San José. Uno con heridas cortantes en sus manos, mientras que el segundo tendría el tabique nasal roto fruto de un botellazo. El tercer herido, es un vecino mayor, domiciliado en la calle Chiclana, quien fue atendido en su domicilio y curado. Aparentemente, tendría un herida cortante menor en el abdomen y no habría querido radicar denuncia alguna. Calmados los ánimos, el auto no arrancó y se lo tuvieron que llevar a tiro.

Cinco móviles del Comando Patrulla Campana fueron necesarios para controlar la situación.





Finalizado el episodio, el Ford Fiesta no arrancó y fue retirado a tiro.

#Dato Tres heridos y un Fiesta Ambiente destrozado en Chiclana y Chacabuco, fue el saldo de una confrontación, un grupo de otro barrio armó pelea, un joven con rotura de tabique otro con cortes y un mayor con un puntazo. Los vecinos reaccionaron rompiendo el vehículo, 5 CP, pic.twitter.com/qXCqgMIPA8 — Daniel Trila (@dantrila) November 16, 2019

Batalla campal en Villanueva

