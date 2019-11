COMENZÓ LA FECHA Anoche se puso en marcha esta 13ª fecha de la Primera Nacional. Por la Zona 1, Belgrano sigue sin poder ni salir de la zona baja de la tabla: como local, igualó 2-2 con Alvarado de Mar del Plata. En tanto, al cierre de esta edición, San Martín de San Juan enfrentaba a Nueva Chicago (Zona 1), mientras que Gimnasia de Jujuy recibía a Almagro (Zona 2). Para hoy sábado están pautados los siguientes encuentros: Agropecuario vs Estudiantes de Río Cuarto (18.00) por la Zona 1; All Boys vs Villa Dálmine (17.00), Quilmes vs Deportivo Riestra (17.00), Defensores de Belgrano vs Chacarita (17.10) y Atlético de Rafaela vs Sarmiento de Junín (19.10) por la Zona 2. Desde las 17.00 horas enfrenta a All Boys por la 13ª fecha de la Zona 2. En caso de ganar, el Violeta dará un paso importante en su objetivo de clasificar a la próxima Copa Argentina y también tomará distancia del último puesto. Alvacete y Del Priore serán titulares, mientras que Veliez o Arturia es la duda en ataque. Por la 13ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, Villa Dálmine enfrentará esta tarde a All Boys en un partido que comenzará a las 17.00 horas en el estadio Islas Malvinas de Floresta con el arbitraje de Bruno Bocca. El Violeta llega este encuentro después de dos partidos sin derrotas, tras el empate ante Atlético de Rafaela del pasado sábado y la victoria previa frente a Quilmes. En ese triunfo contra el Cervecero en el estadio Centenario, Villa Dálmine logró su primera victoria como visitante de la temporada y cortó una racha de cuatro derrotas en cuatro presentaciones en esa condición. Con 15 puntos, el equipo de nuestra ciudad arribó a esta fecha en la octava posición, un peldaño por debajo del grupo de equipos que estaría clasificando a la próxima Copa Argentina. Y en busca de ese objetivo es que hoy le resultaría sumamente importante lograr el triunfo. Además, ello también le permitiría tomar una ventaja de nueve puntos respecto a la zona de descenso (que justamente ocupa All Boys con 9 unidades). Para este compromiso, el DT Lucas Bovaglio no podrá contar con Gastón Martínez (debe cumplir una fecha de suspensión por su expulsión ante Rafaela) ni con Facundo Affranchino (desgarrado). Dos bajas que se suman a las de Catriel Sánchez y Alan Picazzo. Los reemplazantes serán Juan Ignacio Alvacete (jugará como segundo marcador central) y Nicolás Del Priore (se ubicará a un costado de Matías Ballini). Así, la única duda es quién será el acompañante de Germán Lesman en ataque: Álvaro Veliez o Marcos Arturia. Así, la probable formación del Violeta para esta tarde sería: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Juan Ignacio Alvacete, Nahuel Banegas; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Nicolás Del Priore; Brian Orosco; Arturia o Veliez y Germán Lesman. La nómina de convocados se completa con Juan Ignacio Dobbo-letta, Santiago Moyano, Sergio Díaz, Federico Recalde, Denis Brizuela y David Gallardo. Por su parte, All Boys está desarrollando una campaña muy irregular y, por el momento, ocupa el último puesto con 9 unidades, por lo que hoy sería el conjunto que estaría descendiendo por la Zona 2. Su arranque de temporada fue pésimo: un empate y, luego, cuatro derrotas consecutivas. Se recuperó con el triunfo 2-1 como local ante Atlético de Rafaela, pero después igualó sus siguientes cinco cotejos antes de perder el pasado sábado frente a Almagro. Así, su campaña marca un triunfo, seis empates y cinco derrotas. Para recibir a Villa Dálmine, el DT José "Pepe" Romero ya tiene todo definido: realizaría cuatro cambios. Recuperó a Facundo Parra, quien quedó marginado de la derrota ante Almagro por una molestia física y volverá al once inicial por Lucas Agüero. Además, tras sus lesiones, regresarían Adrián Martínez (por Agustín Suárez) y Facundo González (por Facundo Callejo). Y también iría de arranque Alan Espeche (por Daniel Ibáñez). De este modo, el once inicial del Albo sería: Joaquín Pucheta; Adrián Martinez, Sebastián Martínez, Nicolás Zalazar, Facundo Cardozo; Alan Espeche Darío Stefanatto, Sebastián Navarro, Marco Iacobellis; Facundo Gonzalez y Facundo Parra. Mientras que en el banco de suplentes estarán: Nahuel Losada, Facundo Melillan, Agustín Suarez, Nicolás Igartúa, Mirko Ladrón de Guevara, Facundo Callejo y Jonathan Benedetti.

NICOLAS DEL PRIORE INGRESARÁ POR EL DESGARRADO FACUNDO AFFRANCHINO. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 34. En 33 partidos disputados, Villa Dálmine ganó en 14 ocasiones y All Boys se impuso en 12 partidos. Empataron 7 veces. Villa Dálmine convirtió 33 goles, mientras que All Boys marcó 31. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 17 veces: Villa Dálmine ganó 9 encuentros (19 goles); All Boys ganó 3 veces (12 goles); y empataron en 5 ocasiones. COMO LOCAL ALL BOYS. Jugaron 16 veces: Villa Dálmine ganó 5 partidos (14 goles); All Boys venció en 9 oportunidades (19 goles); e igualaron 2 encuentros. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El miércoles 21 de junio de 2017, por la 39º fecha del campeonato 2016/17 de la Primera B Nacional B, Villa Dálmine se impuso 1-0 con gol de Pablo Burzio. APOSTILLAS: Cuatro partidos sin perder suma Villa Dálmine ante All Boys, con 2 victorias y 2 empates. La última derrota fue en Floresta, el viernes 18 de septiembre de 2015, por la 34º fecha de la B Nacional (1-0, gol de Hernán Rivero). MAXIMOS GOLEADORES DE VILLA DALMINE: Dante Repetto (3), Francisco Ramón Portillo (3), Carlos Omar Guerrero (3), Aldo Mastrogiuseppe (2), Jesús Pretto (2), Juan Carlos Domínguez (2) y Leonardo Luchetti (2). MAXIMOS GOLEADORES DE ALL BOYS: Fabián Eduardo De Sarrasqueta (3), Héctor Sorroche (2), Hugo Mario Carro (2), Pedro Medina (2), Carlos Cabrera (2) y Omar Jacinto Alí (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA GOLEADA VIOLETA DE 1967 El sábado 22 de abril, por la octava fecha del campeonato de la Primera B, Villa Dálmine se impuso 3-0 sobre All Boys en cancha de Argentinos Juniors. La síntesis de dicho encuentro fue la siguiente: ALL BOYS (0): Horacio Crosta; Alberto Nicolás Saldico y Ramón Máximo Molina; Ovidio Féliz Serusi, Adalberto Di Paula y Juan Carlos Crocci; José Enrique Balducci, Orlando Sánchez, Jorge Weber, Héctor Edmundo Abritta y Juan José Abraham. DT: Elmer Banki. VILLA DALMINE (3): Marwell Chaifredo Periotti; Fernando Seijó Maroño y Hugo Raúl Heredia; Aldo Bonifacio Mastrogiuseppe, Enrique Alberto Sciarra y Raúl Servando Méndez; Jorge Omar Pietrone, Rodolfo José Almada, Jesús Pretto, César Dante Repetto y Aldo Virgilio Villagra. DT: Horacio Marcelo Torello. GOLES: PT 29m Mastrogiuseppe (VD). ST 20m Repetto (VD) y 30m Sciarra (VD). CANCHA: Argentinos Jrs. ARBITRO: Domingo De Gennaro.

Primera Nacional:

Villa Dálmine va a Floresta en busca de una nueva victoria

