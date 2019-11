Hoy sábado hay probabilidad de chaparrones débiles y dispersos durante la mañana, mejorando luego. Estará cálido y húmedo y el viento soplará del sector Norte en forma moderada. La situación meteorológica muestra la llegada de una zona de inestabilidad que podría generar algunos chaparrones débiles y dispersos en el transcurso de la mañana. Por la tarde el cielo quedará nuboso, pero no debería llover. Como no cambiará la masa de aire, seguirá cálido y ahora más húmedo, dependiendo mucho la temperatura máxima de la cobertura nubosa. Mañana domingo será un día caluroso y húmedo, con 32 o 33 grados de máxima. Habrá sol y nubes en el cielo y las nubes serán preferentemente altas y delgadas. Desde la noche se observará un incremento de la nubosidad, tornándose el tiempo inestable. El lunes hay riesgo de algunos chaparrones débiles y aislados; podrían darse en cualquier momento del día. La temperatura no bajará y, como habrá humedad alta, será una jornada agobiante. El martes la inestabilidad pasará y volverá a brillar el sol. La jornada tendrá nuevamente un tono veraniego, con 33 grados de máxima prevista. El miércoles será el último día de calor y podrían medirse 34 grados. Habrá sol y nubes en el cielo. Se mantiene el jueves como un día de lluvias importantes, especialmente en horas de la mañana. Pronósticos Hoy, sábado 16: el cielo estará parcialmente nublado o nublado. Hay probabilidad de chaparrones débiles y dispersos, durante la mañana, mejorando luego. Será un día cálido y húmedo, con 18 grados de mínima y 30 grados de máxima. El viento soplará moderado del sector Norte. Mañana, domingo 17: el cielo tendrá nubosidad variable y el tiempo se volverá inestable a última hora. Hará calor húmedo, con 18 grados de mínima y 32 grados de máxima. El viento soplará moderado del Norte. Lunes 18: estará nublado o parcialmente nublado. Hay probabilidad de chaparrones dispersos. El día será sofocante con 21 grados de mínima y 31 grados de máxima. El viento soplará débil del Norte.



El Tiempo en Campana:

Chaparrones dispersos

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

