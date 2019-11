La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/nov/2019 Opinión:

La grieta eterna

Por José Abel Perdomo













Los recientes acontecimientos ocurridos en el Estado Plurinacional de Bolivia configuran, sin ningún tipo de duda, un verdadero golpe de estado que derrocó al presidente constitucional Evo Morales quién tiene mandato hasta el 22 de enero de 2020 por su triunfo en la elección presidencial del 12 de octubre de 2014 en la que obtuvo el 61% de los votos. Recordemos que el presidente de Bolivia fue obligado a renunciar por el ejército y con las fuerzas de seguridad acuarteladas pese a que ya había convocado a nuevas elecciones tal como le pedía la oposición. Esto pone en evidencia que el golpe estaba en marcha desde un tiempo atrás. Como era de esperar los gobiernos latinoamericanos genuflexos a los designios de los Estados Unidos y más precisamente de su presidente Donald Trump se niegan a hablar de golpe de estado porque en realidad están de acuerdo con los golpistas. Lamentablemente el actual gobierno de Mauricio Macri se encuentra entre ellos y niega que se trata de un golpe de estado, pese a la opinión de la ex-canciller del gobierno de Macri, Susana Malcorra quien declaró que "Acá hubo un golpe de estado, no es una cuestión debatible". Curiosamente en el radicalismo que aún está dentro de cambiemos se manifestaron en todas las formas imaginables. Resulta repudiable la actitud de nuestro gobierno de no brindar asilo político a todos los que están siendo cazados por la brutal represión por parte de las fuerzas armadas y de seguridad que ya han causado muchas muertes y heridos. La obsesión ideológica les impide tener actitudes humanistas mostrando al mundo nuestra peor cara. Es realmente curioso que los golpistas recurran a argumentos institucionales para validar el golpe y al mismo tiempo nombran presidente a la senadora Jeanine Añez en una asamblea legislativa sin quorum suficiente para sesionar demostrando su total desapego a la a la legalidad. Debemos tener en cuenta que la policía impidió el ingreso de las parlamentarias y parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), encabezados por la todavía presidenta del Senado, Alejandra Salvatierra que son la amplísima mayoría y por lo tanto esta asamblea no tiene ningún valor institucional. Ante esta situación absolutamente reñida con la constitución boliviana hasta los gobiernos que no hablan de golpe, no se animan todavía a reconocer a las nuevas autoridades de facto, salvo Trump, Bolsonaro y los mismos de siempre. Fernando Camacho quién es un millonario empresario que era dueño de una de las empresas de gas nacionalizadas por Evo Morales, aparece en la escena política boliviana como líder de los golpistas. Este émulo de Jair Bolsonaro representa lo más reaccionario de la Bolivia "blanca" que no está dispuesta a aceptar ser gobernada por un aimara y que ya intentó hace algunos años separar las zonas más ricas de Bolivia del resto del territorio que es precisamente donde viven los pueblos originarios. Tanto es el odio hacia los más antiguos habitantes que Camacho irrumpió en la sede gubernamental biblia en mano declarando que allí nunca más iba a entrar la pachamama. Este es el mismo discurso de la presidente de facto a quién tampoco se le cae la biblia de sus manos. Para colmo la etapa que pretenden clausurar presenta resultados superlativos ponderados por propios y extraños. Parece que el reloj de la historia boliviana atrasa cinco siglos y como en aquella época se proponen saquear y esclavizar a los pueblos originarios en nombre de dios. Aunque la Iglesia Católica después de varios siglos pidió perdón por aquel genocidio, no parece que tenga el necesario propósito de enmienda. Ante estos hechos aberrantes nos vuelve a la memoria aquello que dijo Eduardo Galeano: "En América todos tenemos algo de sangre originaria. Algunos en las venas y otros en las manos".

