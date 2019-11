Alejo Sarna se reunió con Martha, vecina de San Cayetano

El encuentro se dió en el marco del Día Mundial de la Diabetes, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de detectar la afección en estadios temprano y que la salud se vea menos perjudicada.

En el Día Mundial de la Diabetes, el referente del Frente de Todos Alejo Sarna visitó a Martha, quien padece la enfermedad. En el encuentro, Martha contó como descubrió que tenía diabetes "primero me había agarrado mucho sueño, después mucha sed, no dejaba de tomar agua continuamente. Después tenía muchas náuseas. A todos no le agarra igual, pero a mí me agarró de esa manera" contó la vecina y agregó "un día fui, me hice un análisis y después de renegar tanto con eso, me salió que tenía diabetes. Pero te puedo decir, pasaron 8, 9 años que no sabía que era lo que tenía. Osea que así, descubrí que tenía diabetes".

"Una vez que me diagnosticaron diabetes, mi vida cambio totalmente porque yo a veces me hago la loquita y me como cualquier cosa, y es un error. Porque del pan tenés que olvidarte, lo que sea harina tenés que olvidarte, todas esas cosas te tenés que olvidar. Mucha verdura, poca grasa.. y como el caso mío a mí me cuesta adelgazar, porque yo tengo otros problemas, tengo tiroides, me cuesta adelgazar y todo eso me lleva, y a veces se me complica.."

Para finalizar, Alejo Sarna le agradeció a Martha por haberla recibido y por "haber colaborado contando su experiencia a generar conciencia sobre la importancia de detectar la enfermedad temprano, para que la salud se vea menos perjudicada".