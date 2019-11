La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/nov/2019 De inocencia y hombre

Por Luis Pisaco









He tenido que arriesgar

Muchas veces mi pellejo

pero nunca me entregué

a los golpes de la vida. . A lo duro le hice frente

a la desdicha también

y a las piedras del camino

las fui dejando a un costado. . Apreté fuerte las manos

y con los puños cerrados

a golpes me fui formando,

y fue mi mejor escuela. . Y aunque las cosas me duelan.

Cuando no tengan razón

jamás me van a callar

cuando, yo tenga razón. . Sufre y llora el corazón

al ver tantas injusticias

tanto dolor en las calles

que a mí me vieron crecer. . Sí parece que fue ayer

que apenas "siendo un Purrete"

solía vender helados,

por las calles de Campana. De Luis Pisaco. Derechos de autor Escrito: 24-10-2019. Campana Argentina. Fotografía de Adriana Tasin.



Por Luis Pisaco

