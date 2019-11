La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/nov/2019 Efemérides del día de la fecha: 16 de Noviembre







DÍA DEL EMPLEADO JUDICIAL Instituido en el año 2011 a través de la Ley Nº 26.674, en este día se conmemora la fundación de la Confederación Judicial Argentina en el año 1952; la misma se llevó a cabo en un Congreso en Catamarca en el que se reunieron representantes gremiales de las provincias que plantearon, a su vez, "un modelo de remuneración ´proporcional´ al sueldo de los magistrados." El Golpe de Estado del año 1955 a manos de la autodenominada "Revolución Libertadora" significó la disolución de la Confederación que, como muchos otros gremios, tuvo que sufrir que compañeros fueran desaparecidos; en el año 1958, los fundadores se reunieron y fundaron la Federación Judicial Argentina: "tenemos el compromiso de lucha permanente por los derechos humanos, por la democracia y la libertad sindical, por la democratización del Poder Judicial y por todas las demandas que a través de sesenta años de historia van jalonando nuestro andar". SE FUNDA LA UNESCO Todo había comenzado desde aquel remoto y fatídico día en el que las tropas alemanas invadieron Polonia y estallaron uno de los mayores y mortales conflictos bélicos de todos los tiempos: la Segunda Guerra Mundial. La paz se extinguió para ser dominada por la violencia, la pobreza y el desprecio por la vida en países poblados con uniformados armados y con la orden de disparar; entre tanto caos se encontraban miles de niños cuya escolaridad había sido paralizada por tiempo indefinido. Esto preocupó profundamente a ministros aliados que, con el objetivo de reconstruir los sistemas educativos al terminar la guerra, se reunieron en Inglaterra en lo que fue la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) en el año 1942; allí plantearon soluciones y empezaron a bosquejar planes centrados en la cultura y la educación. Cuando finalizó la guerra en el año 1945 y se creó la Organización de Naciones Unidas (ONU), el CAME le solicitó a ésta celebrar una conferencia para establecer una organización educativa y cultural; así, representantes de 37 países fundaron la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con la misión de "contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo". SE CORRE LA PRIMERA CARRERA DE AUTOS DEL PAÍS Un día como hoy en el año 1901, se corría la primera carrera de autos del país en el Hipódromo Argentino. Organizada por la Sociedad Damas de Caridad para recaudar fondos para el Instituto Siglo XXI, participaron sólo 7 competidores: los señores Marcelo Torcuato de Alvear, Aarón Anchorena, Juan Abella, Egisto Gismondi y José Figueroa Alcorta a bordo de automóviles Locomobile, el señor Juan Cassoulet en un Rochester y el señor Celestino Salgado en un automóvil que construyó con piezas europeas y nacionales. Cada competidor llevaba atado al brazo un brazalete con un número para ser identificados y tenía que recorrer los 1.100 metros que separaban la largada de la llegada bajo la atenta mirada de los jueces Dalmiro Varela Castex y Emilio Casares. El gran vencedor de la jornada fue Cassoulet con su Rochester que, a unos 73 km/h pasó la meta, y se llevó el premio que consistía en una cigarrera de plata, detrás de él arribaron Juan Abella, Marcelo Torcuato de Alvear y Aarón Anchorena. El ganador quedó sorprendido cuando su automóvil empezó a incendiarse repentinamente, luego de apagar las llamas comentó elegantemente a la prensa: "me ensucié un poco la ropa, pero salvé la galera." Testimonio de esta historia es la cigarrera que todavía se conserva y se expone en el Museo Juan Manuel Fangio de Balcarce.

Efemérides del día de la fecha: 16 de Noviembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: