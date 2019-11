La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/nov/2019 Rincon del Tango:

Hoy; Florindo Sassone

Por Raúl Berra













Florindo Sassone

Nombre real: Sassone Pedro Florindo. Violinista, director y compositor. 12 de enero 1912 - 31 de enero 1982. Lugar de nacimiento: Buenos Aires Argentina. Era su orquesta a partir de mil novecientos treinta y tantos, una agrupación excelentemente ajustada y de rico repertorio, no fue lo que se dice un boom, claro era el tiempo en que se disputaban la supremacía Francisco Canaro, Francisco Lomuto, Julio De Caro, Edgardo Donato, Roberto Zerrillo y Juan D´Arienzo que surgía con su ritmo nervioso. Sassone estaba en el nivel de las orquestas de barrio como Rafael Santacápita, Mario Azzerboni, Miguel Padula, Alberto Las Heras, José Otero. Oscar Lavalle y tantos más que quedaron en el camino. Pero el persistió sin aflojar hasta que por mérito propio, se encontró frente a su orquesta en uno de los estudios de Radio Belgrano en Avda. Belgrano y Entre Ríos. Poco a poco fue moldeando un estilo propio mezcla rara de Osvaldo Fresedo y Carlos Di Sarli, aunque llegó a no tener nada de ninguno de los dos y todo de Florindo Sassone. Es notable como en un artista pueden influir otros artistas y llegar a tener una absoluta personalidad. Hay que escuchar atentamente una grabación instrumental para advertir donde están escondidos Fresedo y Di Sarli, como estar, están, pero al estilo Sassone. Dueño, además de un buen gusto fuera de lo común. Cultiva una forma auténtica de tango, con firme preponderancia de la pureza y lozanía de la línea melódica, enmarcada en los atractivos de lúcido juego de recursos sonoros, siempre agradables y de muy cuidadosa factura. Se advierten con frecuencia algunos agregados de matices decorativos, modernamente intercalados, un talento ajeno a la ortodoxa estructura tradicional de las orquestas típicas. Era poco afecto al lucimiento de los ejecutantes solistas, poniendo el acento en la nutrida gama de efectos y matices a cargo de los distintos sectores instrumentales del conjunto. Nació en el barrio de Liniers, extremo oeste de la ciudad de Buenos Aires, donde hizo sus primeros estudios musicales y se recibe de profesor de violín. En 1930, debutó profesionalmente en un conjunto que dirigía Antonio Polito que actuaba en Radio Belgrano. Al año siguiente pega el gran salto y pasa a ser violinista en la orquesta de Roberto Firpo, pero es con Osvaldo Fresedo que Sassone abreva su manera de sentir el tango, que lo marcará para siempre. En 1935 ya desvinculado de El Pibe de la Paternal, Florindo forma su propia orquesta, debuta el 1 de Enero de 1936 en Radio Belgrano y actúa en el café Nacional y el cabaret Marabú con la voz de Alberto Amor, tiempo más tarde pasa a Radio El Mundo donde hace un programa que tenía percusión, arpa y otros exóticos instrumentos. En 1947, reformula su orquesta, retoma a la radio con mucho éxito y comienza a competir con los grandes directores, vuelve a los más importantes escenarios porteños y a los bailes pero en realidad, más allá de sus reconocidas virtudes la presencia vocal de Jorge Casal fue fundamental para ese fenómeno. Este jovencito cantor irrumpió en el mundo artístico de la mano de Sassone, con una gran repercusión asombrando a propios y extraños por el brillo de su voz y su potencia bien administrada, como si fuera poco, con una pinta impresionante. Lo mismo que otros maestros, tuvo que agregar otro cantor a la orquesta, otra vez no se equivocó contrató a Roberto Chanel. Pasaron los años, la televisión ya estaba consolidada y Florindo fue uno de los primeros directores que se presentó ante las cámaras en 1960 llegó a tener un programa donde era la figura estelar. En 1962 la orquesta contaba con un equipo de músicos excepcionales: Osvaldo Requema en el piano en la línea de bandoneones estaban: Pastor Cores, Carlos Pazo, Jesús Méndez y Daniel Lomuto. En violines: Roberto Guisado, Claudio González, Carlos Arnaiz, Domingo Mancuso, Juan Scarfino y José Amatrialis con Enrique Marcheto en el contrabajo. En 1966, viajó al Japón donde se presentó en las más importantes ciudades por espacio de varios meses, para esa ocasión llevó como cantor a Mario Bustos, seis años más tarde vuelve a ese país, esta vez con otra voz, Luciano Bianco. Colombia y Venezuela lo reciben en 1975 y en Caracas actuó junto a una delegación artística Argentina. En esa oportunidad eran sus cantores Oscar Macri y Rodolfo Lemos, los cantores Carlos Malbrán, Raúl Lavalle, Rodolfo Galé, Andrés Peyró, Fontán Luna, Osvaldo Di Santi, Zulema Robles y Gloria Diaz, Como compositor podemos destacar entre sus temas más exitosos: la milonga "Baldosa floja" con la colaboración de Julio Boccazzi y el tango "El último escalón", con Javier Mazzea, ambos con la pluma de Dante Giraldoni, también le pertenecen los tangos instrumentales; "El relámpago", "Cancha" y junto a Mazea, "Rivera Sur", "Bolívar y Chile", "Tango Caprichoso", "Esquina Gardeliana", entre otros.



