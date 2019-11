NOTICIA RELACIONADA: Primera Nacional:

Villa Dálmine va a Floresta en busca de una nueva victoria ENCUENTRO Nº 34. En 33 partidos disputados, Villa Dálmine ganó en 14 ocasiones y All Boys se impuso en 12 partidos. Empataron 7 veces. Villa Dálmine convirtió 33 goles, mientras que All Boys marcó 31. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 17 veces: Villa Dálmine ganó 9 encuentros (19 goles); All Boys ganó 3 veces (12 goles); y empataron en 5 ocasiones. COMO LOCAL ALL BOYS. Jugaron 16 veces: Villa Dálmine ganó 5 partidos (14 goles); All Boys venció en 9 oportunidades (19 goles); e igualaron 2 encuentros. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El miércoles 21 de junio de 2017, por la 39º fecha del campeonato 2016/17 de la Primera B Nacional B, Villa Dálmine se impuso 1-0 con gol de Pablo Burzio. APOSTILLAS: Cuatro partidos sin perder suma Villa Dálmine ante All Boys, con 2 victorias y 2 empates. La última derrota fue en Floresta, el viernes 18 de septiembre de 2015, por la 34º fecha de la B Nacional (1-0, gol de Hernán Rivero). MAXIMOS GOLEADORES DE VILLA DALMINE: Dante Repetto (3), Francisco Ramón Portillo (3), Carlos Omar Guerrero (3), Aldo Mastrogiuseppe (2), Jesús Pretto (2), Juan Carlos Domínguez (2) y Leonardo Luchetti (2). MAXIMOS GOLEADORES DE ALL BOYS: Fabián Eduardo De Sarrasqueta (3), Héctor Sorroche (2), Hugo Mario Carro (2), Pedro Medina (2), Carlos Cabrera (2) y Omar Jacinto Alí (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA GOLEADA VIOLETA DE 1967 El sábado 22 de abril, por la octava fecha del campeonato de la Primera B, Villa Dálmine se impuso 3-0 sobre All Boys en cancha de Argentinos Juniors. La síntesis de dicho encuentro fue la siguiente: ALL BOYS (0): Horacio Crosta; Alberto Nicolás Saldico y Ramón Máximo Molina; Ovidio Féliz Serusi, Adalberto Di Paula y Juan Carlos Crocci; José Enrique Balducci, Orlando Sánchez, Jorge Weber, Héctor Edmundo Abritta y Juan José Abraham. DT: Elmer Banki. VILLA DALMINE (3): Marwell Chaifredo Periotti; Fernando Seijó Maroño y Hugo Raúl Heredia; Aldo Bonifacio Mastrogiuseppe, Enrique Alberto Sciarra y Raúl Servando Méndez; Jorge Omar Pietrone, Rodolfo José Almada, Jesús Pretto, César Dante Repetto y Aldo Virgilio Villagra. DT: Horacio Marcelo Torello. GOLES: PT 29m Mastrogiuseppe (VD). ST 20m Repetto (VD) y 30m Sciarra (VD). CANCHA: Argentinos Jrs. ARBITRO: Domingo De Gennaro.



El Historial:

Villa Dálmine Vs. All Boys

Por Gustavo Belsué

