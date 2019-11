Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 16/nov/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 16/nov/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

GANÓ LA SELECCIÓN La Selección Argentina le ganó ayer 1-0 a Brasil en un amistoso disputado en Riad, Arabia Saudita. El único tanto del encuentro lo marcó Lionel Messi a los 13 minutos, después del rebote que dio el arquero Alisson al desviar un penal que ejecutó el propio rosarino. Antes de esa acción, a los 9, el Scratch tuvo también su chance desde los 12 pasos, pero Gabriel Jesus remató ancho cuando ya había engañado a Esteban Andrada. La formación que dispuso el entrenador Lionel Scaloni para este encuentro fue la siguiente: Esteban Andrada; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Germán Pezzela, Nicolás Tagliafico; Lucas Ocampos (74m Nicolás González); Rodrigo De Paul (90m Nicolás Domínguez), Leandro Paredes (83m Guido Rodríguez), Giovani Lo Celso (59m Marcos Acuña); Lionel Messi y Lautaro Martínez (88m Lucas Alario). "Corrimos mucho todos, pero es el partido que hay que hacerle a Brasil: no dejarlo jugar, estarle encima siempre porque si los dejás son muy buenos, tienen mucha calidad. Nosotros lo entendimos de esa manera y no sufrimos. Fue un partido muy parejo y es muy positivo que hayamos ganado", señaló Messi tras el encuentro. El próximo compromiso del Seleccionado Argentino será el lunes frente a Uruguay en Tel Aviv. Los charrúas también jugaron ayer: vencieron 2-1 a Hungría con goles de Edinson Cavani y Brian Rodríguez. ELIMINATORIAS EUROCOPA Se siguen definiendo clasificados a la Eurocopa 2020. En el Grupo F, Suecia venció 2-0 a Rumania y aseguró su boleto como segundo, por detrás de España, que goleó 7-0 a Malta. En el otro partido de la zona, Noruega derrotó 4-0 a Islas Feroe. En tanto, en el Grupo J, también quedó todo definido. Italia (ya clasificada) le ganó 3-0 a Bosnia; y Finlandia aseguró el segundo puesto al derrotar 3-0 a Liechtenstein, mientras que a Grecia no le alcanzó su victoria 1-0 sobre Armenia. En cambio, en el Grupo D todavía sigue todo abierto: Dinamarca goleó 6-0 a Gibraltar; y Suiza le ganó 1-0 a Georgia. Así, los daneses lideran con 15, seguidos de Suiza (14) e Irlanda (12). En la última fecha (a jugarse el lunes), Suiza visitará a Gibraltar, mientras que Irlanda recibirá a Dinamarca. Hoy habrá otros diez partidos: Chipre vs Escocia, Rusia vs Bélgica, San Marino vs Kazajistán, Azerbaiyán vs Gales, Eslovenia vs Letonia, Alemania vs Bielorrusia, Irlanda del Norte vs Holanda, Croacia vs Eslovaquia, Austria vs Macedonia e Israel vs Polonia. PRIMERA B METRO Hoy comienza la 14ª fecha del Apertura con cuatro partidos: Los Andes vs Colegiales, Flandria vs J.J. Urquiza, Tristán Suárez vs Villa San Carlos y Fénix vs Defensores Unidos (todos a las 17.00). El líder del certamen es Almirante Brown (27 puntos) y su único escolta, San Telmo (23). PRIMERA C La 16ª fecha del Apertura comienza hoy con dos partidos: Deportivo Español vs Midland e Ituzaingó vs Berazategui (ambos a las 17.00). El líder del campeonato es Cañuelas (30 puntos) y su escolta, Laferrere (28). PRIMERA A FEMENINA La octava fecha de la Primera A del Torneo Femenino de AFA arranca hoy con dos encuentros: Lanús vs Villa San Carlos (17.00) y UAI Urquiza vs S.A.T (17.05, por TNT Sports).

