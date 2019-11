Superaron a Otamendi FC y Mega Juniors en semifinales. El campeón se clasificará a la próxima Copa Federación Norte. El jueves por la noche se definieron los finalistas de la Copa Fénix, el campeonato de eliminación directa que la Liga Campanense de Fútbol organizó de forma paralela al Torneo Oficial. Y serán La Josefa y Deportivo San Felipe los que se enfrenten por el título en la gran final. La Josefa, que está invicto en esta temporada de la Liga, venció 3-0 en semifinales a Otamendi FC con goles de Gonzalo Maidana, Nicolás González y Fernando Criaado. Por su parte, Deportivo San Felipe derrotó 3-2 a Mega Juniors después de estar 2-0 abajo. Eliseo Bentancourt y Facundo Atencio pusieron en ventaja a Mega, pero el Aurinegro dio vuelta el marcador con dos goles de Gustavo Rivero y uno de Walter Verón. La final de esta Copa Fénix todavía no tiene fecha, aunque sí premio: el ganador sacará boleto a la próxima Copa Federación Norte. COPA FÉNIX FEMENINA La Copa Fénix también tiene su versión femenina. Y la tercera fecha de esta competencia que también organiza la Liga Campanense se disputará hoy en cancha de Villanueva, después de haber sido suspendida el pasado sábado. La programación será la siguiente: Las Palmas vs Otamendi FC (11.15), Leones Azules vs Juventud Unida (12.30), Mega Juniors "A" vs Mega Juniors "B" (13.45) y Villanueva vs Deportivo San Felipe (15.00). Queda libre La Josefa. Hasta el momento, las posiciones del certamen son: 1) Las Palmas y Juventud Unida, 6 puntos; 3) La Josefa, 4 puntos; 4) Mega Juniors "B" y Otamendi, 3 puntos; 6) Leones Azules, 1 punto; 7) Deportivo San Felipe, Mega Juniors "A" y Villanueva, sin puntos.

DEPORTIVO SAN FELIPE PERDÍA 2-0 ANTE MEGA, PERO LO DIO VUELTA Y ES FINALISTA.



Liga Campanense:

La Josefa y Deportivo San Felipe son los finalistas de la Copa Fénix

