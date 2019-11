Este fin de semana se disputará la última fecha, con apenas cinco partidos programados.

En un partido pendiente de la primera fecha de la segunda rueda del Torneo Oficial de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol, Deportivo San Cayetano venció el jueves 2-1 a Lechuga FC, dejándolo con reducidas chances de alcanzar la tercera posición de la Zona A y, así, su clasificación al Hexagonal Final.

El "Sanca" se impuso con un doblete de Franco García que se festejó, sobre todo, en el Deportivo San Felipe. Es que, con este resultado, el Aurinegro mantuvo sus tres puntos de distancia sobre Lechuga, que en la última fecha deberá vencer a Mega Juniors si quiere aspirar a la tercera posición.

Esto se definirá en la 22ª y última fecha que se disputará este fin de semana, aunque apenas fueron programados cinco encuentros. Por la Zona A, lo dicho: el partido más importante será entre Lechuga y Mega Juniors y se jugará este sábado desde las 15.00 horas en cancha de La Josefa. Posteriormente, desde las 17.00, se medirán Juventud Unida y Desamparados FC.

En cambio, no se jugarán: Defensores de La Esperanza vs El Junior (El Defe ganará los puntos por cuestiones administrativas), Deportivo San Cayetano vs Deportivo Río Luján y Malvinas vs Villa Dálmine (Río Luján y el Violeta se retiraron del certamen). Libre queda Deportivo San Felipe.

Por la Zona B, con la incertidumbre de lo que sucederá con los partidos no programados de la fecha 21 (a Albizola se le daría por perdido, mientras que Las Campanas no sumaría los puntos de su compromiso ante Puerto Nuevo), este fin de semana se disputarán tres partidos: Leones Azules vs Barrio Lubo (sábado 17.00 en Leones Azules), La Josefa vs Atlético Las Praderas (domingo 15.00 en La Josefa) y Otamendi vs Villanueva (domingo 17.00 en La Josefa). En tanto, Las Palmas se adjudicará los tres puntos por la no presentación de Real San Jacinto, mientras que Albizola sumará también de a tres por la baja de Puerto Nuevo. Libre queda Atlético Las Campanas.