Después de su victoria ante Almirante Brown, las Auriazules juegan hoy desde las 17.00 en Esteban Echevarría. Van por un triunfo que les permita crecer en la tabla.

Por la novena fecha de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo enfrentará esta tarde como visitante al Club Social y Deportivo Camioneros en un partido que se jugará desde las 17.00 horas en el predio de Esteban Echeverría.

Ambos conjuntos llegan a este encuentro tras sendas victorias: Camioneros goleó 6-0 como visitante a Argentino de Rosario, mientras que las Portuarias superaron 4-1 a Almirante Brown en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco.

Pero lo cierto es que ambos equipos necesitan puntos urgentemente, ya que apenas comenzado el torneo se encuentran muy lejos de la punta: las campanenses suman 10 unidades están en el puesto 13 (a 14 puntos del líder Argentinos Juniors), mientras que Camioneros tiene 6 unidades y está en la 17ª posición.

Además, para las Auriazules será la oportunidad de conseguir sus primeros puntos en condición de visitante, dado que en sus cuatro salidas anteriores solamente cosechó derrotas. Poder romper esa racha les daría un gran envión anímico y, también, les permitiría crecer en la tabla (probablemente las llevaría a la primera mitad de las posiciones).

Los demás partidos de esta novena fecha serán: Deportivo Merlo vs. Argentino de Rosario, Almirante Brown vs. Argentino de Quilmes, Luján vs. Atlanta, All Boys vs. Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Español vs. Ferro Carril Oeste, Deportivo Armenio vs. Deportivo Morón, Comunicaciones vs. Argentinos Juniors, Defensa y Justicia vs. Atlas, Lima F.C. vs. Liniers y Sarmiento de Junín vs. Banfield.