Este sábado desde las 12.00 enfrentan a Liceo Militar por los Cuartos de Final de la Primera E. Las Celestes ya conquistaron el ascenso y ahora van por todo. Si ganan, el lunes disputarán las semifinales. Este sábado, la Primera Damas de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club comenzará a disputar los playoffs de la Primera E del Torneo Metropolitano organizado por la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA): desde las 12.00 enfrentará a Liceo Militar en cancha de Ciudad de Buenos Aires. Después de haberse coronado en la Zona 7 de la Primera E, las Celestes compiten ahora junto a los otros siete equipos que ganaron sus respectivas zonas para definir al campeón de la divisional. Y tanto los Cuartos de Final como las Semifinales se jugarán en el Club Ciudad de Buenos Aires. Este sábado habrá partidos a las 10, 12, 14 y 16 horas, mientras que el lunes (feriado) serán las dos semis: una a las 10 y otra a las 12. Luego de un sorteo muy poco favorable, al CBC le toca enfrentar en Cuartos de Final a Liceo Militar, el ganador de la Zona 3 y el segundo mejor primero de los ocho de la Primera E. Su record en este 2019 es asombroso: 24 partidos jugados, 21 ganados, 2 empatados y sólo 1 perdido, con +36 de diferencia de gol. El único equipo con mejor efectividad es Náutico Hacoaj "C", que ganó el 100% de los puntos que disputó. Por su parte, el CBC (sexto entre los mejores primeros) llega a estos playoffs como ganador de la zona E7, algo que consiguió un partido antes del cierre del torneo y que le valió el ascenso a la Primera D para el año próximo. Su record durante este 2019 fue de 17 partidos ganados, 3 empatados y 2 perdidos. Así consiguió 54 puntos y le sacó 8 de ventaja a su inmediato perseguidor, Huracán. Y terminó con 65 goles a favor y 21 en contra (+44). Los otros cruces de Cuartos de Final serán: -Náutico Hacoaj "C" (ganador E4) vs. Club Manuel Belgrano (E6) -Universidad de Buenos Aires (E2) vs. Náutico Hacoaj "B" (E5) -Universidad Abierta Interamericana (E8) vs. Pucará "B" (E1) En caso de ganarle a Liceo Militar, el equipo campanense, dirigido por Gabriel Sáenz, deberá enfrentar el lunes a las 12.00 al vencedor del duelo entre UBA y Náutico Hacoaj "B".

CAMILA TENEMBAUM, VOLANTE Y CAPITANA DEL CBC.



Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Campana Boat Club inician su participación en los playoffs por el título

