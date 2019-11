La atleta del Club Ciudad de Campana tuvo una gran performance en la prueba más corta y explosiva de la New Balance Race Series. La carrera se realizó en el microcentro porteño y la campanense fue la más veloz en Damas 35-39 años. El pasado sábado se realizó en el centro porteño la "Milla Urbana" de la New Balance Race Series, la séptima carrera de ocho totales que tiene la serie de la marca de indumentaria deportiva en el año. La competencia, según explica New Balance, consta de ´´los 1.609 metros más rápidos de tu vida´´, una distancia que poco tiene que ver con las de las restantes siete pruebas: cuatro de ellas son de 15K, una de 21 (media maratón) una de 30 y la de 42 (maratón), que será este domingo en Mar del Plata. Se trata, sin dudas, de una propuesta diferente y de una gran apuesta de New Balance, ya que es una prueba netamente de pista, que se vuelca a las calles y se acerca a los runners aficionados sin demasiado vínculo con el atletismo. La carrera se realizó en pleno microcentro porteño, por las calles Carlos Pellegrini, Avenida de Mayo, Maipú y Diagonal Norte, con comienzo y final a pocos metros del Obelisco. Y en ella brilló, una vez más, la campanense Silvana Hernández, representante del Club Ciudad de Campana y la runner de mayor nivel de la ciudad y la zona. En esta prueba, la atleta de 35 años estableció un registro de 5 minutos y 33 segundos, equivalente a un ritmo de 3 minutos y 27 segundos por kilómetro y a una velocidad promedio de 17,39 km/h. Es más: al parcial N°1, medido a los 1.000 metros, lo realizó en 3m22s. Esta marca le permitió a Hernández ganar su categoría (Damas 35-39 años), además de terminar en la 27ª posición de la clasificación general de dicha categoría entre 1.665 competidores. En representación del CCC, también participaron Mónica Kulita (6m0s1, 4ª en Damas 40-44 años), Yamila Benítez (6m20s, 9ª en Damas 25-29 años) y Marilú Perea (6m27s, 11ª en Damas 20-24 años). La próxima y última carrera del año de la New Balance Race Series será este domingo en Mar del Plata: con la maratón de 42K. Aunque en "La Feliz" también habrá pruebas de 21 y 10K.

SILVANA HERNÁNDEZ FUE LA MEJOR EN DAMAS 35-39 AÑOS Y QUEDÓ 27ª EN LA GENERAL DE DICHA FRANJA ETARIA.



Atletismo:

Silvana Hernández ganó su categoría en la "Milla Urbana" de New Balance

