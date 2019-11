Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 16/nov/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 16/nov/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Polideportivas







TOP RACE: 11ª FECHA Ayer comenzó la actividad oficial de la 11ª fecha del Top Race, que se disputará este fin de semana en Concordia. Y en una ajustada sesión, Matías Rossi (Toyota Camry) se ubicó primero con un tiempo de 1m47s357, superando por 87 milésimas a Matías Rodríguez (Toyota Camry). En tercer lugar quedó Franco Girolami (Mitsubishi), cuarto fue Lucas Valle (Mitsubishi) y quinto, Agustín Canapino (Mercedes Benz). Hoy sábado habrá otra tanda de entrenamientos por la mañana (11.30) y por la tarde se hará la clasificación para la final del domingo. La pelea por el campeonato es entre Rossi (líder con 255 puntos), Girolami (243) y Canapino (218). TURISMO NACIONAL La 11ª fecha del Turismo Nacional se desarrolla este fin de semana en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. La actividad de la Clase 3 (cuyo líder es José Manuel Urcera) comenzará hoy, con dos sesiones de entrenamiento y la clasificación que arrancará a las 16.00. Para mañana quedarán las dos series (9.50 y 10.20) y la final (13.30). En tanto, la Clase 2 redondeó ayer su primer día de actividad y Ever Franetovich, líder del campeonato, logró el mejor tiempo de la primera tanda clasificatoria. Hoy habrá una segunda tanda por la mañana y luego, por la tarde, se disputarán las dos series. Mientras que la final será mañana a partir de las 12.20. NADAL, SIN SEMIS Aunque hizo su parte, Rafael Nadal no pudo acceder ayer a las semifinales del ATP World Finals (Torneo de Maestros). El español, N° 1 del mundo, venció por 6-7, 6-4 y 7-5 al griego Stefanos Tsitsipas, pero el triunfo del alemán Alexander Zverev sobre el ruso Daniil Medvedev (6-4 y 7-6) le marcó la eliminación. De esta manera, las semifinales del certamen que se desarrolla en el O2 de Londres serán: Roger Federer vs Tsitsipas (hoy 11.00) y Dominic Thiem vs Zverev (hoy 17.00). DELPO SE BAJÓ Juan Martín Del Potro anunció ayer que decidió bajarse de la exhibición que tenía pautada jugar el próximo miércoles frente a Roger Federer en el Parque Roca. "A pesar de venir entrenando fuerte todos estos días, en las últimas prácticas sentí que la rodilla todavía no estaba para un esfuerzo semejante como es jugar un partido de alto nivel con el mejor de la historia", explicó el tenista tandilense, quien fue operado el 22 de junio por una fractura de la rótula derecha. "Todavía no estoy en condiciones de jugar. Seguiré entrenando, rehabilitándome y dando mi máximo para volver lo antes posible", agregó. El reemplazante de Delpo en esta exhibición ante el suizo será el alemán Alexander Zverev, que ayer se clasificó a las semifinales del Torneo de Maestros y que también acompañará a Federer en otros puntos de su gira Latinoamericana. BÁSQUET: LIGA NACIONAL En la continuidad de la Liga Nacional de Básquet, el jueves por la noche se disputaron tres partidos. San Lorenzo de Almagro superó 100-90 a Regatas de Corrientes con 17 puntos de Máximo Fjellerup y 14 de Luciano González; Obras Sanitarias de la Nación venció 87-68 a Platense con 22 puntos de Pedro Barral; y Argentino de Junín derrotó 89-88 a Hispano Americano de Río Gallegos con 24 puntos de Federico Mariani y 21 de Jonatan Slider. NBA: COMO EN LOS 80 La NBA, la mejor liga de básquet del mundo, tiene nuevamente, como en su gloriosa década de 1980, a Boston Celtics y Los Angeles Lakers como los mejores equipos de cada conferencia. En el Este, Boston manda con record de 9 victorias y apenas una derrota; mientras que en el Oeste, los Lakers lideran con 9 triunfos y 2 caídas en 11 presentaciones.

Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: