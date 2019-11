Una experiencia multicultural: Operarios y supervisores de Tenaris viajaron a Texas

Participaron del primer Taller Industrial Global que se desarrolló en la moderna planta de TenarisBayCity, en Estados Unidos, y que compartieron con colegas de otros seis países donde la compañía tiene operaciones. A su regreso, le contaron sobre el viaje a La Auténtica Defensa.

Solo una vez en la vida Gastón Barreto se había subido a un avión hasta que en septiembre Tenaris, la empresa en la que trabaja hace 16 años, lo escogió como uno de los 18 empleados argentinos que participarían en el primer Taller Industrial Global que organizaba en su moderna planta de Bay City, en Texas. "Fue un viaje espectacular", reconoció el operario del Laminador Continuo 1 a su regreso y en diálogo con La Auténtica Defensa, medio que tuvo la oportunidad de ser parte del almuerzo en el que el grupo compartió la experiencia con la dirección de la planta.

El contingente local estuvo integrado por operarios y jefes de turno de las áreas Operaciones y Mantenimiento afectadas a las líneas de terminación en frío de TenarisSiderca, donde los tubos sin costura son roscados, sometidos a prueba hidráulica, pesados, barnizados, adjuntados a su cupla y a los protectores, esos capuchones verdes que los distinguen mientras son transportados por ruta o en tren. En TenarisBayCity, el laminador continuo más avanzado del planeta, aguardaban otros 48 empleados de Italia, México, Rumania, Colombia, Canadá y Estados Unidos para un verdadero encuentro multicultural.

A lo largo de la semana que duró el Taller Industrial Global, los participantes se adentraron en el funcionamiento de la planta modelo, tuvieron charlas de referentes técnicos de toda la compañía, se capacitaron en las últimas herramientas de gestión operativa disponibles e integraron mesas de discusión para intercambiar experiencias y oportunidades de mejora. "Hicimos muchos contactos afuera. Armamos un grupo de WhatsApp y ahora estamos en permanente comunicación, pasándonos recomendaciones y tomando referencia para buscar soluciones", contó Barreto, quien vive en el barrio Siderca rojo y les iba contando a sus dos hijos todo lo que iba haciendo por el celular. "Ellos lo vivieron como si estuvieran allí", aseguró.

También hubo tiempo para conocer los alrededores de la planta, ubicada a casi 100 kilómetros al sudoeste de Houston, y disfrutar de la cultura americana. De hecho, el primer día todos asistieron a un partido de baseball de los Astros, el equipo de esa ciudad texana, que se disputó en el monumental estadio de Minute Maid Park.

"Cuando me enteré que iba a viajar a Estados Unidos me sorprendí, porque trabajo hace muchos años en la planta y sabía que era la primera vez que se organizaba algo así", confesó Gonzalo Medrano, operador de la roscadora PMC de la Línea 1 de LACO 2. "Lo mejor del Taller fue poder ampliar la mente sobre el negocio. La empresa es muy grande y tenemos competidores afuera y también, de cierta manera, adentro. Pero me fui contento porque en Siderca estamos al mejor nivel, muy bien posi-cionados. Podemos seguir mejorando y para eso nuestro recurso humano es fundamental", sostuvo el vecino del barrio El Portal.

El Taller Industrial Global buscó crear una red de conocimiento para enfrentar los desafíos industriales que los operadores y supervisores tienen en las plantas donde se desempeñan. "Muchas veces gastamos mucho tiempo en solucionar un problema que otro en México o Rumania ya lo resolvió", ilustró Gonzalo Rey Branca, de Mantenimiento en LACO 2, otro de los participantes. Para él, después del viaje "se van a poder implementar nuevas cuestiones técnicas y metodológicas" que mejorarán el proceso y la calidad del trabajo de la planta Campana.

Los empleados que viajaron a TenarisBayCity fueron seleccionados por sus gerentes y pares locales como un reconocimiento a su esfuerzo por mantener los valores de la empresa como la seguridad, calidad, productividad y cumplimiento. En el almuerzo que compartió con ellos, el presidente de Tenaris Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, se encargó de destacar esa trayectoria y de instarlos a difundir su experiencia entre sus equipos.

"Ustedes tienen que convertirse en voceros: cuando uno tiene la posibilidad de ver algo distinto, después puede compartirlo con la gente que tiene alrededor. Y eso es valioso para todos", afirmó el ejecutivo. E invitó a los participantes del Taller a "seguir defendiendo el proyecto industrial" de Tenaris desde Campana, una ciudad que se continúa proyectando hacia todo el globo".