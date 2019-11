Más de 30 familias de la isla ya cuentan con paneles solares en sus casas

El intendente interino y la jefa de Gabinete recorrieron la zona de canal Irigoyen y visitaron viviendas en donde se instalaron nuevos artefactos para generar energía. Más de 30 familias del sector insular de Campana ya cuentan con paneles solares en sus casas que fueron instalados en el marco del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), el cual brinda acceso a la energía con fuentes renovables a la población rural del país que no tiene luz por estar alejada de las redes de distribución. Este viernes, el intendente interino Luis Gómez: la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; el secretario de Producción, Turismo y Empleo, Fabio Hernández; y el director de Desarrollo del Sector Islas, Juan Carlos Pandiani, visitaron hogares isleños donde se instalaron estos paneles solares para conocer en detalle los equipos y conversar con los vecinos sobre los beneficios que produjo en su vida cotidiana. Hasta el momento, se colocaron en 31 casas situadas en las zonas de Canal Alem, Rio Carabelas al Guazú, Rio Paraná, Ruta 12 y Canal Irigoyen y, ahora se avanza por Horqueta de Carabelas y Rio Paraná Guazú. "A través de este proyecto, se encontró una solución transitoria que, si bien no reemplaza el servicio efectivo que brinda una instalación eléctrica tradicional, contribuye a mejorar la calidad de vida, brindando iluminación para todos los ambientes y carga de batería para los celulares", señalaron desde el Municipio. Y, tal como detallaron desde la Dirección Provincial de Islas, cada equipo consiste en un pequeño panel solar, una batería de 12 v y 6000 mAh, una lámpara tubular con cable de 4 metros, 3 lámparas tipo "foco" con cable de 8 metros, una radio am/fm con batería recargable, 2 linternas / reflector recargables y móviles para llevar al exterior y cable para cargar el celular. "La batería demora 3 horas aproximadamente en cargar completamente y tiene una duración de un día y medio utilizando todos los elementos", explicaron. No obstante, aclararon que esta acción no exonera a la empresa prestataria del servicio de red eléctrica a cumplir con la cobertura según lo que establece el contrato de concesión.

