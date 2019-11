La incondicional

Llevaban juntos el negocio de las motos. Luego fue una pieza clave en los albores del proyecto político del intendente Abella. Hoy sigue al frente del comercio familiar y es una persona de confianza y consulta del recientemente reelecto jefe comunal. Elisa, lejos de ser "la hermana de..." es una mujer con brillo propio.

"Laburamos mucho, los dos, a pulmón. Siempre juntos, aunque hoy no esté en el negocio. Yo estoy en todo lo que Sebastián necesite, como yo lo llamo a él. Claro que yo estoy con el negocio y no estoy en el día a día del municipio. Pero pensá que, también, en política nos iniciamos juntos", dice Elisa (39), la hermana menor de Sebastián Abella.

La entrevista tiene lugar en los fondos del comercio de venta y taller de motos sobre el boulevard Sarmiento al 700. Es otro local sin ocupar que da a la calle Viamonte. "Este –dice con una sonrisa- es el bunker secreto. Lo usamos en 2015 y por cábala lo usamos en 2017 y ahora en el 2019". Mesas, algunas sillas, y algún cotillón político olvidado en un rincón. Hay un viejo afiche de la campaña 2015 todavía pegado en la vidriera, y un enigmático cartel escrito a mano este año, que versa: "La Liga de la Justicia – 28 de octubre".

Casada con Javier Contreras y madre de tres hijos, Elisa relata que empezó a militar en el peronismo a los 18 años, cuando se fue a vivir a CABA para estudiar una carrera que no terminó. "Cuando fui a estudiar a Capital, me fui a vivir con mi hermana y mi cuñado. Y empecé a militar con ellos. Mi cuñado manejaba 4 unidades básicas en Capital Federal para Duhalde – Ortega, por el año 98. Después de eso, se arma lo que es el PRO con muchos o casi todos peronistas de CABA. Uno de ellos era mi cuñado. Cuando yo me vuelvo para Campana, empezamos a armar el PRO acá".

Gran jugadora de hockey (de hecho fue convocada para la selección nacional juvenil por entonces al mando de Sergio "Cachito" Vigil) decidió volver a Campana y se recibió de profesora de Educación Física en Zárate. "Nunca ejercí, porque ni bien tuve mi título Sebastián me pidió que le diera una mano en el negocio. Eso fue en el 2004, y aquí estoy…"

Y de esa época en Capital, ¿qué te apasionó como para militar?

El territorio. La gente. Yo tenía 18 años, venía de un pueblo y me encontré con otro planeta. La política tiene diferentes facetas y todas son interesantes. Necesitás estar detrás de un escritorio para tomar decisiones, pero también necesitás estar con la gente porque si no, no sabés cuáles decisiones tenés que tomar. Para mí la faceta más linda de la política es el territorio. Si no estás con la gente, no sabés ni entendés nada.

¿Y cómo lo enganchan a Sebastián?

Fue más o menos para cuando viene a trabajar en el negocio. Él no tenía pensamiento político. Era un vecino, un comerciante más que un día se volcó a la política. Y lo que te puedo decir es que toda meta que se puso por delante, la logró. Él no para hasta llegar. En el negocio era algo cotidiano. Te puedo asegurar que si había 15 motos en el taller y tenían que salir las 15, él se quedaba hasta las 2 de la mañana pero al otro día las 15 motos estaban listas. Yo aprendí de él. Abrió su primer negocio con dos botellas de aceite. Nada más. Lo pudo abrir porque laburó todo el secundario, desde chiquito. Y todo lo que hacía iba a una cajita y lo guardaba. No era de salir al boliche, ni darse lujos. Así, terminó la secundaria y a los 18 años puso su negocio. Siempre supo lo que quería. Terminó el secundario un viernes y el lunes abrió el negocio. Así arrancó.

Perfecto, ¿Y cómo se mete en la política entonces?

Lo convencen mi hermana Claudia y su esposo, Sergio Costantino, de que había que armar el PRO en Campana. Obvio que contaba con mi apoyo en el negocio de las motos, y con eso también. En ningún momento lo dudó.

Pero habrá habido momentos complicados… manejar una intendencia no es lo mismo que un negocio de motos.

Puede ser pero, sinceramente, yo lo noté tan cómodo estos 4 años… Y siempre predicó con el ejemplo: trabajando y dejando todo. Eso es fundamental para que se te sumen al barco. En cualquier terreno de la vida para que el resto acompañe y la maquinaria funcione, hay que liderar con el ejemplo.

¿Hablan de política?

A ver… yo fui candidata a concejal en 2011. Pero por una cuestión de tiempos y ocupaciones, ya no tanto, porque no nos vemos tan seguido. Él escucha, pero no es de dar muchas devoluciones en el momento. Te das cuenta que te escuchó porque al tiempo por ahí implementó algo que tiene que ver con aquella charla. Ahora, si la pregunta es si yo me meto en la gestión, la respuesta es no. Siento un orgullo inmenso por mi hermano. Porque la verdad es que Sebastián era una gran incógnita: no venía de la gestión pública, ni estaba empapado por una trayectoria de militancia.

Calculo que por eso también le armaron un equipo para acompañarlo. Digo: una de las críticas desde el inicio fue que había muchos funcionarios de afuera…

Eso no es tan así. Campana tiene unos 120 funcionarios de planta política y de ellos sólo 6 ó 7 son de afuera. Entre esos 120, hay muchos funcionarios de Planta Permanente que pasaron a ser sub director o director de algún área. Hay un mito muy grande con eso de que son todos de afuera. Por otra parte, cuando Sebastián asume se hizo difícil encontrar vecinos con nivel y capacidad, y dispuestos. Después de tantos años de Jorge y Stella, la gente no se animaba a dar el paso. También es cierto no hay tantos profesionales que, además no incursionan en la política, decidan dejar su actividad privada y por un sueldo menor, ingresen a la función pública. Por ahí encontrás a alguien que está por retirarse o ya retirado que acepta el desafío. Pero, ¿Cómo enganchás a un profesional de 40 años que está en pleno desarrollo para que largue todo por vocación política? No lo encontrás todos los días. La realidad es que eso de que todos son funcionarios de afuera, es un mito para los titulares del diario. Además, si no hubiesen sido eficientes, se les hubiese pedido que den un paso al costado.

Hablando de mitos, sobre todo al principio, también se decía además que esos funcionarios no respondían directamente a Sebastián.

Eso es todo mentira. Doy fe totalmente que eso no es así. Para nada. Incluso hay varios de ellos que se vinieron a vivir a Campana. Agostinelli es uno, Milano otro, por ejemplo. Todos los que están se pusieron a Campana al hombro. Sánchez Negrette no vive acá, pero llega a primera hora y hay días que se va a las 10 de la noche.

Ya ganó, fue ratificado ¿Qué faltó?

Siempre hablando desde afuera, para mí faltó difundir más cosas que se hicieron y la gente no lo sabe o no las ve porque tienen que ver con transformaciones del día a día en el aparato municipal. Las condiciones de trabajo, la digitalización de los expedientes, la cantidad de computadoras incorporadas, poder pagar todo por Internet, el sistema contable que era muy vulnerable... Se hizo mucho en la modernización del municipio, en la incorporación de tecnología. Es un gran gesto que un político invierta en tanta cosa que no se ve, apostando a un tema de fondo como lo es la eficiencia. Después, no se llegó, pero cuando se termine el corredor Costanera – Alem – barrio Dalmine, sumado a la Rocca, va a ser un espectáculo. El planteo ya está y resta concretarlo. Igual, creo que hizo demasiado teniendo en cuenta los tiempos del Estado, y lo que implica empujar un expediente. También, es cierto, hubo muy buena predisposición de Nación y Provincia para todo.

¿Pero Campana no fue particularmente mimado en ese sentido?

No me parece. Sí es cierto que Nación y Provincia no le dijeron que no a nada. Pero no sólo a Campana. En Escobar pasó lo mismo, y entiendo que en el resto de la provincia fue igual. Si vos ibas a pedir algo, y tenías el master plan y el proyecto fundamentado, el dinero aparecía. Lo viví personalmente con mi esposo (Javier Contreras) en todo lo que fue escrituras. La voluntad que tuvo Provincia fue impresionante. Hubo que salir a buscar más escribanos. Para todos los municipios que realmente trabajaron bien, fue así. Campana no fue una excepción.

En ese sentido, y volviendo a los mitos, dada toda la inversión que hubo se llegó a decir que Campana era una Comuna más de CABA. Y eso estaría relacionado con el rol de tu cuñado, Sergio Costantino.

Se me pueden caer lágrimas (se le quiebra la voz y se le humedecen los ojos), pero creéme que Sergio es un tipo que se desvive por la gente. Tiene una militancia… vive la política prácticamente desde la cuna. Realmente, todo lo que va a hacer Sergio, todo lo que va a pedir y todo lo que va a pelear, va a ser para la gente. Para mí es el más político de todos los políticos que me puedas presentar. Y si ha venido a Campana fue para darle una mano a Sebastián y a transferirle su experiencia. Si estuvo al principio fue para guiarlo. No fue para otra cosa. Ya ni viene, porque Sebastián aprendió prácticamente todo, y Sergio tiene su trabajo en CABA, tiene a su hijo jugando en España... Te puedo asegurar que Sergio a la militancia la lleva en la sangre y si viene es para volcar eso. Es muy carismático, tiene el don de conectar con la gente, y de lo territorial como pocos. Y por eso, también, a Sebastián le fue bien. Después, pueden decir lo que quieran, la política también es así y es parte del juego.

¿Cómo lo definirías a Sebastián?

Para mí fue y es una guía, me presentó el mundo del trabajo. Es de pocas palabras. Pero más que nada porque no puede estar una hora sentado. Para él parar a tomar mate una hora es una pérdida de tiempo. Siempre está haciendo algo. Es muy activo y está en todo. A mí me pasó, al principio de la gestión, que no sabía a quién reclamar cosas. Una lámpara quemada en una calle, ponéle. Y me dijo que le reclamara a él. Y hoy sigue siendo así: le gusta estar en todo.

El micro gerenciamiento también se puede volver en contra…

Coincido. Pero cuando el que maneja no se dispersa, y del otro lado tenés un muy buen equipo, es lo mejor. Porque el único termómetro valedero es la calle. Vos podés estar de reunión en reunión, pero es al revés: desde la calle se puede arreglar todo lo otro. Hablamos de un micro gerenciamiento, si querés, pero bien organizado. Y por eso no se la pueden dibujar sus funcionarios, porque Sebastián está tan presente que no se le pasa una. Yo lo admiro a Sebastián, y por cómo se maneja desde la gestión, para mí a veces es más peronista que todos los peronistas de acá, juntos… Alcanza con mirar su teléfono: si tiene 500 contactos, te puedo asegurar que 450 es gente de los barrios. Si me preguntás cómo utiliza su tiempo libre un domingo, es adentro de un barrio. ¿Dónde cenó un sábado a la noche? Adentro de un barrio. Y le sale naturalmente, no es un personaje armado para la foto ¿eh? Él escucha a todos y está arriba de los temas.

Hablando de peronismo de acá, ¿A quiénes ves como prospectos para los años que vienen?

No veo prácticamente a nadie. María Eugenia (Giroldi) me parece la más preparada, lejos. Yo la tendría en mi equipo. Más allá de si mide o no mide, de todos me parece la más preparada hoy por hoy. Capaz que mañana surge alguien más. No lo sabemos. Pero si algún día le toca a ella, sé qué va a mirar, por qué se va a preocupar. No los conozco a todos, claro, pero veo mucha gente que habla mucho y hace poco.

Bueno, pero casualmente María Eugenia fue la que quedó afuera de este armado

Tal vez por una cuestión ideológica…

¿Y por qué su madre (Stella Giroldi) sí fue incluida?

Y… tal vez Stella les sumaba votos. Igualmente, estoy especulando. No me consta. En esa misma lista está Marcos Colella que en 2013 hablaba pestes de Stella y de Cristina, y ahora las ama. Son cosas que en política no tolero. Me cuesta. No puedo ser gris. Sí, puedo entender que hay una alianza a nivel nacional, provincial… pero hay cosas que no las puedo tolerar.

Hablando de tolerar, es una realidad que a Macri la economía se le fue de las manos

Sí, y lo volví a votar igual. Porque digan lo que digan, Macri se encontró con un país estallado y no le dieron los tiempos. Pero por un mal momento económico no voy a dejar de pensar en el país de acá a 30 años. Y es verdad, este año mi negocio comercialmente fue caótico. Si me fue más o menos bien es porque estoy ordenada y sin deudas. Pero la verdad es que antes de Macri vivíamos en una burbuja mentirosa. Y tenemos que dejar de vivir de mentiras y armar un país en serio.

La última:

¿Quién gobierna Campana?

Creo (sonríe) que los vecinos ya contestaron esa pregunta sobradamente en las urnas…