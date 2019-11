QUEDÓ EN EL 5º PUESTO El Violeta igualó a Atlético de Rafaela, que anoche empató con Sarmiento. La victoria en Floresta llevó a Villa Dálmine hasta la 5ª posición, que comparte actualmente con Atlético de Rafaela. El Violeta suma 18 puntos (y tiene +4 de diferencia de gol), la misma cantidad que La Crema (+1), que anoche igualó 1-1 con Sarmiento de Junín. Los dirigidos por Walter Otta comenzaron ganando con un tanto de Alan Bonansea, pero en el complemento, Sarmiento reaccionó y con un gol en contra de Reinaldo Alderete alcanzó la igualdad. Sin embargo, todavía hay dos equipos con posibilidades de superar al Violeta y a Rafaela en esta fecha: Instituto, que hoy visita a Gimnasia de Mendoza (17.00); y Tigre, que recibe a Brown de Adrogué desde las 19.15. En caso que ganen ambos, Villa Dálmine retrocederá al 7º lugar (los mejores 7 de la primera rueda clasifican a la próxima Copa Argentina) Ayer, además, Quilmes empató 1-1 con Deportivo Riestra; mientras que Defensores de Belgrano no detiene su marcha: le ganó 2-1 a Chacarita tras dar vuelta el marcador y se afianza en la tercera posición. La 13ª fecha de la Zona 2 había comenzado el viernes por la noche, con el empate sin goles entre Gimnasia de Jujuy y Almagro. Y se cerrará el lunes, cuando Santamarina reciba en Tandil al líder, San Martín de Tucumán. ZONA 2 En esta 13ª fecha ya se jugaron tres partidos: Belgrano 2-2 Alvarado (MdP); San Martín (SJ) 1-0 Nueva Chicago; y Agropecuario 1-2 Estudiantes (RC). La programación de esta zona se completará con: Temperley vs Independiente Rivadavia (hoy 21.15), Mitre (SdE) vs Platense (lunes 22.00); Barracas Central vs Ferro Carril Oeste (martes 17.00) y Deportivo Morón vs Atlanta (martes 21.10). Mientras que Estudiantes de Buenos Aires y Guillermo Brown (PM) recién se medirán el 8 de diciembre.

Le ganó 1-0 a All Boys con gol de Brian Orosco en el final del primer tiempo. En el segundo, se retrasó demasiado y sufrió, aunque terminó festejando. Así cosechó su segunda victoria consecutiva como visitante y volvió a trepar en la tabla Su próximo compromiso será como local ante Gimnasia de Jujuy. Como visitante, Villa Dálmine está encontrando lo que más necesita: triunfos. Sí: después de sus cuatro derrotas iniciales en esa condición, sus salidas de Campana se han transformado en viajes con final feliz. Porque tras el 2-1 ante Quilmes, el Violeta festejó ayer también en Floresta: victoria 1-0 con gol de Brian Orosco por la 13ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional. Y fue un triunfo muy importante en distintos aspectos. Por un lado, porque el equipo de nuestra ciudad sigue metido de lleno en la pelea por la clasificación a la próxima Copa Argentina (ahora comparte el 5º puesto con Atlético de Rafaela); y por el otro, porque tomó nueve puntos de ventaja respecto al Albo, que hoy ocupa la última posición y estaría descendiendo a la Primera B Metropolitana. Pero hay más: los de Bovaglio supieron reponerse a muchas bajas importantes (Gastón Martínez, Facundo Affranchino y Alan Picazzo) y también a nuevas lesiones (Nahuel Banegas salió contracturado en el segundo tiempo y debutó Sergio Díaz). Y aunque el funcionamiento dista del ideal que persigue el entrenador, los resultados están apareciendo y ello nutre de confianza a este joven grupo que todavía está reacomodándose al transcurrir del campeonato. En lo individual, Cuevas tuvo un gran despliegue por derecha y aportó en diferentes aspectos; Del Priore mejoró mucho respecto a presentaciones anteriores; Orosco volvió a demostrar lo importante que puede ser para este equipo (y anotó su primer gol de la temporada); y tanto Maciel como Ojeda ofrecieron nuevamente mucha seguridad. Puntos altos de un Villa Dálmine que marcó la diferencia en el final del primer tiempo (tras una gran combinación entre Del Priore y Orosco); y que en el complemento, logró sostenerla desde su trabajo defensivo, aunque por momentos fue desbordado por un All Boys de escasos recursos. Ahora, su próximo objetivo será volver al triunfo como local (lleva dos empates y una derrota en sus últimos tres juegos en esa condición). Será el domingo frente a Gimnasia de Jujuy, en lo que será su última presentación como local del año. EL PARTIDO Para este compromiso, Bovaglio debió realizar dos modificaciones obligadas: Alvacete por el suspendido Martínez en la zaga central; y Del Priore por el desgarrado Affranchino en el mediocampo. Además, el DT también volvió a variar al acompañante de Lesman y esta vez apostó por Arturia, relegando a Veliez al banco de suplentes. Y en el arranque del juego estuvo muy cerca de golpear el Violeta: Del Priore capturó un mal rechazo de Pucheta y probó desde 40 metros, por sobre el arquero, que había quedado a mitad de camino. Y de no ser por la intervención de Nicolás Zalazar habría sido un golazo del mediocampista. Esa sensación de que Villa Dálmine había arrancado muy enchufado tuvo continuidad en buenos movimientos de Arturia y apariciones de Orosco ante algunos espacios que brindaba el bloque defensivo local y que podían ser aprovechados por el elenco campanense. Sin embargo, ello no fue más que una impresión. Porque, encima, All Boys se acomodó mejor y empezó a manejar el balón, aprovechando que los de Bovaglio (como viene sucediendo en los últimos partidos) acompañaban los movimientos del rival y retrocedían demasiado para defender. Así, el trámite se fue desinflando, porque ni uno ni otro encontraban la manera de profundizar sus avances y todo se desvanecía en las inmediaciones del área, sin que prácticamente se produjeran situaciones de riesgo. Recién sobre la media hora se sacudió el juego. Primero, Pucheta anticipó una llegada clara de Orosco. Dos minutos después, en la respuesta, los de Floresta tuvieron una muy clara: tiro libre de Navarro que se estrelló contra el palo cuando Ojeda ya parecía vencido. Y en esas aguas agitadas se abrieron nuevamente los espacios. Entonces Banegas trepó un par de veces por su lateral con peligro, mientras que a Orosco y Lesman les faltaba decisión y precisión para terminar sus participaciones (Arturia ya no gravitaba). All Boys atacaba con mucha verticalidad también, pero tampoco finalizaba bien sus acciones (a Parra le quedó alto un centro cuando llegaba en buena posición y Navarro remató muy alto desde el borde del área). Sin embargo, en esas aguas revueltas, la ganancia la sacó el equipo de nuestra ciudad: Del Priore recuperó en campo ajeno, se combinó con Orosco y tras una doble pared que se ensució dentro del área, Orosco terminó punteando el balón ante la salida de Pucheta para establecer el 1-0. En el segundo tiempo, el local salió con todas sus urgencias a cuestas a buscar rápidamente el empate. Y con más ímpetu que fútbol, pero aprovechando que el Violeta se recostó demasiado en su campo, fue llevando peligro al área de Ojeda, quien a los 4 minutos mostró firmeza para contener un cabezazo en palomita de Parra. A los 7, Espeche llegó hasta el fondo a espaldas de Sansotre, pero su centro bajo no halló destinatario. A partir de esa jugada, el Albo empezó a forzar por las bandas con Espeche e Iacobellis, quien se volcó sobre la derecha y complicó con su gambeta a Banegas. Incluso, un tiro libre del zurdo se fue apenas arriba y generó un grito de gol luego que la pelota rebotara en el alambrado y sacudiera la red. Peligrosamente, Villa Dálmine dejaba crecer al local, porque no controlaba el balón, lo perdía rápido y no podía explotar el contragolpe. De hecho, el primer ataque profundo fue a los 18, cuando Arturia llegó por derecha habilitado por Orosco y sacó un remate cruzado que se fue pegado al segundo palo. Encima, a los 20, Banegas sintió una molestia muscular en una de sus proyecciones por izquierda y obligó a Bovaglio a quemar un cambio: debutó Sergio Díaz y pasó Alvacete como lateral izquierdo. Del otro lado, "Pepe" Romero realizó su tercer cambio: ubicó a un mediocampista ofensivo como Callejo y sacó al histórico Stefanatto (volante de contención). Y los de Floresta fueron decididamente a la carga contra Ojeda. A los 25, Callejo exigió al arquero con un remate bajo; y seguidamente, Parra cabeceó violentamente, aunque desviado. Por entonces, el trámite le pedía un cambio a Bovaglio, que mantuvo a sus tres hombres más ofensivos, esperando poder liquidar el pleito de contra. Y eso pudo haber ocurrido a los 32: Lesman definió al segundo palo con rosca, Pucheta alcanzó a manotear y Martínez cerró justo cuando Arturia se aprestaba a empujar el balón al fondo de la red. Tras esa acción, sí ingresó Brizuela (por Arturia), con la misión de hacer más ancho la línea de volantes del Violeta y poder tener mayor presencia sobre los costados para contener a Espeche e Iacobellis. Entonces mejoró el trabajo defensivo del equipo de nuestra ciudad, que tuvo a Maciel como baluarte, rechazando la mayoría de los centros que intentó All Boys. Posteriormente, también entró Moyano para agrandar el bloque defensivo y liberar a Del Priore para incomodar a Ladrón de Guevara, que jugaba libre sobre el círculo central. Y ya con un sistema 4-5-1, el equipo de nuestra ciudad no volvió a sufrir y en el cierre tuvo en contragolpes oportunidad que ni Lesman (impreciso para definir) ni Del Priore pudieron liquidar con remates de media distancia. Por suerte, esas chances desaprovechadas no se lamentaron. El marcador ya no se movió y con el pitazo final de Bruno Bocca, el festejo en Floresta fue todo Violeta. SÍNTESIS DEL PARTIDO ALL BOYS (0): Joaquín Pucheta; Adrián Martinez, Sebastián Martínez, Nicolás Zalazar, Facundo Cardozo; Alan Espeche Darío Stefanatto, Sebastián Navarro, Marco Iacobellis; Facundo Gonzalez y Facundo Parra. DT: José Romero. SUPLENTES: Nahuel Losada, Facundo Melillan, Agustín Suarez, Nicolás Igartúa, Mirko Ladrón de Guevara, Facundo Callejo y Jonathan Benedetti. VILLA DÁLMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Juan Ignacio Alvacete, Nahuel Banegas; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Nicolás Del Priore; Brian Orosco; Marcos Arturia y Germán Lesman. DT: Lucas Bovaglio. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Santiago Moyano, Sergio Díaz, Federico Recalde, Denis Brizuela y David Gallardo. GOL: PT 44m Brian Orosco (VD). CAMBIOS: ST Benedetti x González (AB) y Ladrón de Guevara x Navarro (AB); 21m Díaz x Banegas (VD); 22m Callejo x Stefanatto (AB); 35m Brizuela x Arturia (VD); y 40m Moyano x Orosco (VD). AMONESTADOS: no hubo. CANCHA: All Boys. ÁRBITRO: Bruno Bocca.



TRAS RECIBIR DE DEL PRIORE UN PASE FILTRADO DENTRO DEL ÁREA, OROSCO PUNTEÓ EL BALÓN ANTE LA SALIDA DE PUCHETA PARA MARCAR EL 1-0





ARTURIA PRUEBA DE MEDIA DISTANCIA EN UNA ACCIÓN DEL PRIMER TIEMPO





EL BAILE DE OROSCO Y ARTURIA PARA FESTEJAR EL GOL QUE CONVIRTIÓ EL 10 VIOLETA EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO.





LUCAS CUEVAS HIZO UN GRAN DESPLIEGUE POR DERECHA Y FUE UNA DE LAS FIGURAS DEL PARTIDO





TERMINADO EL PARTIDO, LA ALEGRÍA DEL CAPITÁN MATÍAS BALLINI EN SU ABRAZO CON EL AUTOR DEL GOL, BRIAN OROSCO.



Primera Nacional:

Villa Dálmine se trajo un triunfo muy importante de Floresta

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: