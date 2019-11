Junto a la Concejal del Frente de Todos, Romina Carrizo, el edil y reconocido profesional médico fue invitado por el Instituto del Bicentenario a una charla donde abordó los principales conceptos de la enfermedad, haciendo hincapié en la prevención y tratamiento. "No hay que dejar solos a quienes padecen esta silenciosa enfermedad. Hay que informar, educar y prevenir" sostuvo. El Día Mundial de la Diabetes es un día de campaña de concienciación acerca de la diabetes y tiene lugar cada año el 14 de noviembre. Fue instaurado en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como respuesta al alza de diagnósticos de esta enfermedad, y su objetivo es educar acerca de la prevención de la diabetes y el buen manejo de la misma, así como las enfermedades relacionadas a ella y la calidad de vida que se puede lograr con su buen manejo. Invitado por el Instituto del Bicentenario, el médico y Concejal del Frente de Todos, Rubén Romano, encabezó un encuentro con la comunidad para abordar detalles de esta enfermedad, tratamientos y métodos preventivos. "Es importante afianzar el vinculo entre las instituciones y la comunidad, en especial cuando éste es en beneficio de la población, y contribuye a la toma de conciencia en determinadas temáticas como lo es el caso de la diabetes" aseguró la Concejal Romina Carrizo, quien coordinó la actividad y acompañó a Romano, agradeciendo además al Representante legal de la institución, Juan María Rodriguez, y la Directora, Dra. Lucia Ferreyra, por haberse sumado a la iniciativa. "Gracias al descubrimiento de la insulina, la diabetes pasó de ser una enfermedad mortal a una enfermedad controlable. Sin embargo, es fundamental la toma de conciencia por parte de los vecinos sobre los riesgos que conlleva, y saber que con los tratamientos adecuados y los controles frecuentes, se puede llevar una vida normal" aseguró el Dr. Romano. En este sentido, el profesional consideró imprescindibles "trabajar sobre la prevención, y tener un pronóstico preciso". Durante el encuentro, además de su exposición, evacuó dudas de vecinos y miembros de la comunidad, e intercambió conceptos con estudiantes de enfermería que participaron del evento. Por último, Romano aseveró que "la diabetes es una enfermedad crónica que afecta la producción de insulina, una hormona producida por el páncreas que elimina el azúcar de la sangre. Las personas con diabetes sufren entre dos a tres veces más infartos de miocardio y ACV que aquellas que no la padecen. Quienes no tienen un fácil acceso a la salud, cuentan con un riesgo mayor de sufrir esta enfermedad y también sus consecuencias. Por eso debemos estar atentos y acercar toda la ayuda posible para evitar nuevos casos" finalizó.

Romano y Carrizo junto a la Directora del Instituto del Bicentenario





Una buena concurrencia siguió de cerca las alternativas de la charla.



En el Día Mundial de la Diabetes:

Rubén Romano compartió un encuentro con la Comunidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: