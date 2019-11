Este lunes 18 no habrá recolección de residuos

La suspensión del servicio se debe al feriado por el Día de la Soberanía Nacional, informaron desde el Municipio. La Subdirección de Higiene Urbana del Municipio informa que el lunes 18 no habrá servicio de recolección de residuos debido al feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre. Por ello, se solicita a los vecinos no sacar la basura de su domicilio a fin de mantener limpia la ciudad y evitar complicaciones mayores. La empresa Agrotécnica Fueguina retomará su habitual funcionamiento el martes 19.





