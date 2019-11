Un millón de delitos anuales menos

Como integrante de la UNOPS, el campanense Santiago Malvicinio presentó el exitoso caso de la cooperativa "Los Topos", integrada por expresidiarios, durante el Forum Excelencia 2019 que tuvo lugar esta semana en CABA. Con el objeto de reflexionar y compartir casos testigo sobre "Innovación con Impacto", cerca de 800 líderes de grandes empresas, PyMEs, consultoras y cámaras empresariales esta semana se reunieron en el auditorio del Palacio de Aguas Corrientes durante el Forum Excelencia 2019. La agenda propuesta para este año, incluyó un panel liderado por el campanense Santiago Malvicino durante el cual se presentó el programa "Entrelazos" y el caso de éxito "Los Topos": una cooperativa de albañiles y recicladores urbanos de Caseros, Partido de 3 de Febrero, integrada por ex presidiarios. Apalancados por la consultoría del programa "Entrelazos" (que cuenta con a Cascos Blancos de Naciones Unidas como socio estratégico) los integrantes de la cooperativa "Los Topos" adquirieron herramientas de gestión, mejoraron su eficiencia y su horizonte de sustentabilidad. "Entrelazos es un programa cuya finalidad es entrelazar la economía de mercado con la economía social, desarrollando la potencialidad de la economía social como creadora de empleo; buscando un triple impacto: que agregue valor, que agregue un beneficio social y uno ambiental. En definitiva, se trata de transferir las herramientas de Gestión del Conocimiento utilizadas en la economía de mercado a organizaciones de la economía social", comentó Santiago Malvicino el jueves durante frente al auditorio. "Nuestro fin último es que las economías sociales incrementen sus ingresos, porque lo saben distribuir muy bien. Pero para que eso sea posible, es necesario que hablen el mismo idioma que hablan las empresas de la economía de mercado, por ejemplo", continuó el consultor y presentó el caso testigo de "Los Topos", una cooperativa de albañiles y recicladores urbanos integrada por liberados que pasaron por una situación de encierro en el sistema penal. "En muy poco tiempo –señaló Malvicino- casi un semestre, y aplicando los principios de la economía circular y de la economía verde, Los Topos crearon 90 nuevos empleos y su nómina hoy supera las 200 personas. Pero es sólo un caso. Entrelazos, a través de sus tutores voluntarios que aportan las empresas a partir de poner en práctica la Responsabilidad Social Empresaria, diseña un plan a medida de cada organización, porque no hay dos organizaciones iguales. Siempre buscando, claro, asegurar la sus-tentabilidad de esa fuente de empleo y su desarrollo sostenible". Malvicino señaló que las estadísticas indican que cada liberado que no encuentra trabajo, comete un promedio de al menos 4 delitos anuales antes de volver a entrar a la prisión. "Los Topos hoy tienen más de 200 personas trabajando. Y gracias a esa cooperativa, en Buenos Aires tenemos más 800 delitos menos por año" dijo Malvicino y arrancó una ovación a los presentes. Durante la presentación, también tomó la palabra Héctor, Secretario de la cooperativa: "Cuando salís a buscar trabajo, es muy difícil encontrar porque la gente piensa que un liberado no puede cambiar. Cansados de eso, decidimos hacer algo y formamos la cooperativa en 2015 (...) La llegada de Santiago y Entrelazos, nos abrió la cabeza. Nos dio una mano en un montón de cosas, e incluso ahora nos sentamos a pelear precios desde otro lugar. Así crecimos en muy poco tiempo, generamos más trabajo y estamos preparados para ir por más. Y es como dice Santi: antes de volver a caer, un pibe comete al menos 4 delitos por año. Hoy somos unos 240 en Los Topos, así que yo diría que es más de 1 millón de delitos menos que se comenten en nuestras calles por año (…) Lo bueno es eso: poder demostrar que si a uno le dan las herramientas, uno se puede rescatar. Falta eso nomás: sacarse los prejuicios, el apoyo, y generar oportunidades".

“Se trata de transferir las herramientas de Gestión del Conocimiento utilizadas en la economía de mercado a organizaciones de la economía social", comentó Malvicino durante su presentación.



Un millón de delitos anuales menos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: