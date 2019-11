Meglio Seguros: rapidez, confianza y asesoramiento

"Hace tiempo queríamos abrir una oficina para darle más profesionalismo a nuestra labor", asegura David Meglio, productor y asesor de seguros. La oficina está ubicada en 25 de Mayo 872. En diciembre, a través de las redes sociales lanzan sorteo. Si uno tuviera que asegurar lo que más le importa, ¿qué aseguraría? La respuesta que aparece en forma casi inmediata es la vida. Y esa es una respuesta obvia, porque en la vida no hay nada más importante que la vida misma, ya sea la propia o la de tus seres queridos. Sin embargo la realidad dice otra cosa, en la Argentina hay más personas que autos, pero hay más autos asegurados que personas por decisión propia. Hoy, 2019 para conducir un vehículo automotor en la Argentina es obligatorio contratar un seguro por responsabilidad civil, según establece el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. En Campana, Meglio Seguros se dedica exclusivamente a la venta de seguros patrimoniales: seguros de autos, motos, de hogar, de ART y de accidentes personales. "Para mí es muy importante hacer un seguro de hogar, pero la mayoría de la gente no lo tiene, es algo barato, y la gente no lo sabe. Por ejemplo; te cubre incendios, robo del contenido, va variando", cuenta David Meglio productor y asesor de seguros (Matricula Nº 77.341). Desde el 2012 está inserto en el mundo del seguro. "Antes lo hacía desde mi casa con una computadora y con un grupo reducido de clientes conocidos", recuerda. Desde hace dos años atiende en la oficina ubicada en 25 de Mayo 872 entre San Martín y Rawson. "La idea de ampliar fue para que la gente sepa que hay un lugar, hace tiempo queríamos abrir una oficina para darle más profesionalismo a nuestra labor". Cada productor, de forma obligatoria cado año tiene que realizar un curso de actualización y con respecto a eso Meglio enfatiza "es fundamental capacitarse porque está en juego el patrimonio de la gente. Estamos aggiornados a las necesidades de hoy". A la hora de acercarse a las oficinas y realizar el seguro automotor al cliente solo se le pide la cédula verde del auto y el documento. "Nosotros somos productores de seguros que asesoramos los bienes de la gente para que ellos estén tranquilos y seguros. Nos destacamos por la rapidez a la hora de solucionar un problema, la confianza que nos tienen los clientes y el asesoramiento que brindamos". Con respecto a lo económico "como va el país, van los seguros. El seguro es como un servicio; como la luz, el agua. Aumenta igual que eso. Tenemos varias aseguradoras y vemos cómo podemos hacer el nexo", comenta Meglio. "El asesoramiento es fundamental", recalca David y cuenta "el productor no está solo en una oficina, el productor tiene que salir a buscar a los clientes a la calle. Los clientes se consiguen en la calle, solos no te van a caer". Los clientes tiene amplia posibilidad a la hora de contactarse con Meglios Seguros: acercándose a la oficina ubicada en 25 de Mayo 872 de lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábados de 9 a 13, por Whatsapp 03489-15572726, vía email megliodavid@gmail.com o redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram: /SegurosMeglio). A nivel proyecciones piensan a corto plazo, y de acá a dos años queremos duplicar la cartera de clientes. Ya cuentan con personas de Zárate, Escobar, Pilar, Capital Federal. "La recomendación es lo más importante. Hoy hay mucha competencia pero hay mucho interés asegurable, hay muchas cosas para asegurar y mucho para hacer" y sintetiza "todo lo que contenga un riesgo es asegurable. Si hay riesgo hay seguro". SORTEO En el mes de diciembre participa de un sorteo de una póliza gratis con una vigencia de seis meses. Condiciones: seguir por las redes sociales, etiquetar a tres amigos, compartir la publicación en la IG Stories. Si sos cliente compartiendo la publicación en IG triplicas tus chances de ganar. Válido para pólizas hasta terceros completo y todo riesgo con tope máximo de 3500$ ARS. Se anunciará al ganador por las IG Stories.



Meglio Seguros: rapidez, confianza y asesoramiento

