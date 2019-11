Publicidad Sicilia es la isla más grande de Italia, separada del continente por el estrecho de Messina y bañada por el Mar Jónico, el Tirreno y el Mediterráneo. Es una de las joyas del sur de Italia, que se puede descubrir a través de un tour guiado o por cuenta propia en tren, o un auto alquilado. Es sin lugar a dudas una de las islas que más opciones ofrece a la hora de conocerla. Su ubicación estratégica hizo que pasen infinidad de civilizaciones que dejaron sus huellas. La griega es sin dudas la que más marcó a esta isla, donde hoy se conservan sus teatros, ciudades-estados y yacimientos muy bien conservados a pesar del paso de los siglos. La isla en forma de triángulo recibe a los pasajeros en Messina, como primer núcleo urbano. Allí cerca, el Etna, se erige como el volcán activo de mayor tamaño de Europa. Este volcán fue justamente el escultor de la isla, el encargado en gran parte de los famosos acantilados, cavernas, piedras filosas (que evidencian la lava enfriada por el mar en forma abrupta) y fumarolas visibles en casi todo momento. Si nos preguntaran que es lo que no pueden dejar de ver, sin dudas respondemos Taormina. Es una de las ciudades más bonitas de Italia. Dotada de teleférico para comunicar la parte alta y baja de la ciudad, dispone infinidad de miradores, donde se mezclan mar con acantilados, islotes, espacios verdes cultivados. Es una espléndida terraza natural. Guarda una joya, su Teatro Griego, que luego siguió siendo usado por los romanos. Desde las gradas tienen panorámica a la Bahía de Naxos y el Etna al fondo. Paseando por las calles de Taormina, repletas de recuerdos típicos sicilianos, encontraremos reminiscencias de la ocupación de la corona de Aragón, como los detalles del palacio Corvaja o el Ciampoli de estilo gótico catalán, o calles floridas de corte medieval, sin obviar la catedral de Taormina, Il Duomo de San Nicolo, la villa comunale con sus jardines, o el palacio de los Duques de San Stefano, uno de los mejores ejemplos de arquitectura normanda de la isla. Agrigento es el museo al aire libre de la isla. Sobre estos 40 km se asienta el conjunto de templos griegos mejor conservado del mundo. El valle de los templos de Agrigento, (antigua Akragas) patrimonio de la humanidad fue descrito por Píndaro como "la más hermosa de las ciudades mortales". Llegó a albergar 200.000 habitantes en el año 406 AC, cuando los cartagineses la sitiaron y saquearon. Los templos griegos de Agrigento son todos de estilo dórico y si bien su estado de conservación varía en función de cómo les afectaron los terremotos, merece la pena no perderse nada del itinerario. Entre los templos más importantes encontramos el de Juno Lacinia, precedido por un gran altar para sacrificios. Data del 450 A.C. y conserva la fila de columnas septentrional y parcialmente la de los otros tres lados. En época romana fue restaurado tras un incendio. El Templo de la Concordia es el mejor conservado. Cerca, Villa Aurea, es una necrópolis bizantina que guarda enterramientos subterráneos. Son de gran importancia también el Templo de Hércules, el más antiguo del valle, así como el Templo de Júpiter Olímpico, enorme templo adornado de estatuas. Palermo, la ciudad más importante de la isla, que alberga el aeropuerto de mayor tráfico, es sin dudas un sitio donde hacer base para conocer gran parte de isla. Siempre asociada con la mafia, un lastre que le hacer perder brillo aún hoy a esta belleza de calles estrechas y un trazado muy poco regular. Lo cierto, es que los vestigios de los diferentes conquistadores de la ciudad son tan variados que permiten coexistir la Mezquita árabe-normanda de San Giovanni degli Eremiti, con su tremenda catedral, la capilla palatina del Palacio Normando, o la plaza de Quattro Canti, donde convergen las dos vías principales de la ciudad. Excursiones desde Palermo: A 11 kilómetros de Palermo se encuentra Monreale, punto inexcusable de visita. Su monasterio benedictino, con su majestuosa catedral y su claustro suponen la culminación del arte árabe-normando en Sicilia. Por otro lado, otra de las visitas inexcusables es la de la Villa Palagonia en Bagheria, un pintoresco palacio barroco lleno de figuras grotescas que un insigne noble siciliano creo en el siglo XVIII. Cefalú, considerada la ciudad normanda de la isla. El Corso Ruggero es la calle principal del casco viejo, marcaba los límites de la ciudad durante la Edad Media. Hoy se alinean iglesias barrocas y palacios nobles a ambos lados de la calle. Aquí se encuentran las tiendas más elegantes de Cefalú. Su catedral normanda es el edificio más importante y centro neurálgico. En el puerto viejo se puede disfrutar de las mejores vistas del núcleo antiguo. Ahí también se halla la Porta de Pescara, una de las cuatro puertas de acceso a la ciudad en el siglo XVII. Las "anchoas de la duquesa" es un plato especialidad de la ciudad. Trapani es famosa por sus salinas y conserva es sus calles sinuosas, las fachadas barrocas que son la esencia de tantos pueblos de Sicilia. Importante puerto fenicio, los romanos no pudieron evitar la decadencia de Trapani cuando vándalos primeros, bizantinos y musulmanes después, la conquistaron progresivamente. Fue a partir del siglo IX, bajo el dominio de los musulmanes, cuando los artistas orfebres y del coral impulsaron la actividad marinera de Trapani. Desde Trapani hasta Marsala se extienden las salinas. El cultivo de la sal ha dotado la región de un sello diferenciador que ha determinado las relaciones económicas, sociales y paisajísticas entre los habitantes de la provincia de Trapani y su entorno. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Por Lic. Guillermo Ceballos

