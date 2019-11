Efemérides del día de la fecha: 17 De Noviembre

P U B L I C



DÍA DEL ESCULTOR Y LAS ARTES PLÁSTICAS Instituido en el año 1998 mediante la Ley 25.003, en este día se conmemora el nacimiento de la escultura Lola Mora. Nacida en el año 1866 en El Tala, localidad ubicada al límite de Salta y Tucumán, a los 21 años fue alumna del prestigioso pintor italiano Santiago Falcucci, artista crucial en su vida por iniciarla en el dibujo, la pintura y el retrato; el talento desplegado por Mora era tanto que deslumbró a su maestro en más de una ocasión con los retratos que hacía, particularmente con el del gobernador salteño Delfín Leguizamón: "era la copia de una fotografía, pero tenía todo de propio, de individual en la factura". Su fama llegó el 9 de julio del año 1894 cuando preparó para la celebración del día de la independencia 20 retratos en carbonillas de los hombres que habían gobernado Tucumán desde el año 1853. Al año siguiente fue becada por el gobierno para perfeccionarse en Europa; en Roma quedó tan fascinada con la escultura que decidió dejar atrás los pinceles para moldear con sus manos magníficas obras de arte. En el año 1903 inauguró en Buenos Aires la magnífica escultura "La fuente de las Nereidas", la misma fue cruelmente criticada por la sociedad que consideraba inmoral la desnudez de las figuras e incluso, por ser mujer, se le cuestionó la autoría bajo el argumento de que los verdaderos escultores habían sido los talleristas profesionales que la habían ayudaron en la capital italiana. Además de ésta, Mora realizó el Monumento a Juan Bautista Alberdi en Tucumán, las esculturas "La Paz", "La Justicia", "La Libertad" y "El Progreso" en Jujuy y "El Eco" en Buenos Aires. Pobre y olvidada, Lola Mora falleció en el año 1936 en Buenos Aires. ENCUENTRAN AL SUBMARINO ARA SAN JUAN Construido en el astillero alemán Thyssen Nordseewerke de Emden a principios de la década de los 80´, el submarino llegó a la Armada Argentina en el año 1985. La inmensa y moderna nave de 66 metros de eslora, longitud, y 7 de manga, ancho, había participado de múltiples ejercicios a lo largo de los años destacándose en el año 1994 en el ejercicio de guerra "Fleetex 92/2" llevado a cabo en la base naval de Norfolk, en Virginia, al evadir buques estadounidenses y "hundir" el destructor USS Mount Whitney. Luego de pasar por el astillero Ministro Manuel Domecq Garcíay realizarse una "reparación de media vida", aumentar su vida útil por 30 años más, retornó con normalidad a su apostadero en la Base Naval Mar del Plata. A pesar de esto, el submarino volvió a ser noticia el 15 de noviembre del año 2017 cuando se perdió contacto con el mismo mientras éste viajaba desde Ushuaia a su apostadero; con la ayuda de 14 países se empezó la búsqueda del submarino trascendiendo en los medios que 44 tripulantes se encontraban allí. No obstante, a medida que pasaban los meses y no se encontraba rastro del mismo la esperanza empezó a decaer y cada vez se hicieron más presentes opiniones pesimistas del asunto. Pero esto no detuvo a los familiares de los tripulantes que se mantuvieron firmes cuando se suspendió hasta febrero la búsqueda. Finalmente un día después de cumplirse el año sin el ARA San Juan la embarcación "Seabed Constructor" de la empresa norteamericana "Ocean Infinity" logró encontrarlo a 907 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros de distancia de Comodoro Rivadavia. En ese funesto día la Armada informaba vía Twitter: "[…] habiéndose investigado el punto de interés N°24 informado por Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV a 800 metros de profundidad, se ha dado identificación positiva al ARA San Juan." Lamentablemente no hubo sobrevivientes. ÚLTIMO PARTIDO DE "LA MÁQUINA" Un día como hoy en el año 1946, Adolfo Pedernera jugaba su último partido en River y dejaba la temida delantera millonaria apodada "La Máquina." La misma estaba integrada por Juan Carlos Muñoz, Ángel "El Feo" Labruna, José Manuel "El Charro" Moreno, Félix "Chaplin" Loustau y por supuesto "El Maestro" Pedernera; el origen del apodo se remonta a la aplastante victoria frente a Chacarita 6 a 2, en el año 1942, que hizo exclamar al periodista de "El Gráfico", Ricardo Lorenzo Rodríguez, alías "Borocotó": "jugó como una máquina el puntero." Hasta ese entonces los dirigidos por Renato Cesarini se habían coronado campeones del torneo local en 3 ocasiones (1941, 1942 y 1945) y de las copas Adrián C. Escobar (1941), Doctor Carlos Ibarguren (1941 y 1942) y Aldao (1941 y 1945). Aquel partido frente a Huracán en el "Viejo Gasómetro" terminó en empate 2 a 2 con goles de Labruna; "El Maestro" se despedía dejando como legado 143 goles en 308 partidos y 14 títulos, nacionales e internacionales, con el club.

Efemérides del día de la fecha: 17 De Noviembre

