Alguien estaba caminando en el mercado y de repente oyó un ruido de cosas rompiéndose. Cruzó los pasillos y vio algunas personas murmurando, entró al pasillo donde miraban, y vio una triste escena. Una señora había golpeado con el carrito el estante de platos y vasos y muchos se habían caído. Arrodillada, desesperada, juntaba los pedazos, mientras que su esposo tomaba cada código de barra de cada vajilla rota diciendo: ¿Ves? Ahora tendrás que pagar por todo esto. Escena triste, alguien que se equivocó, y con este espectáculo, todas las miradas estaban sobre ella. Cuando se acercó alguien para explicarle que no se preocupara, vino un joven, se arrodilló junto a ellos y le dijo: Déjelo señora, que los de limpieza lo recogerán. Vaya al hospital para que le vean esa herida en su mano. Ella lo miró, avergonzada y dijo: ¡No! Tengo que juntar todo esto para pagar. El joven dijo: ¡Tranquila!!! Tenemos un seguro para ese tipo de pérdidas, y no tiene que pagar nada. ¡Siga ud. con su compra! Cuando el joven se levantó, pudo ver que era el gerente del supermercado. Para ti que has leído hasta aquí, me gustaría que donde estés; cierres los ojos, e ¡Imagines a Dios haciendo lo mismo por ti! Él Recogerá los pedazos de tu corazón, por los golpes que te ha dado la vida, te curará toda herida y te aseguro que tus errores serán perdonados. Hay un seguro llamado "Gracia de Dios", que cuando reconoces que te equivocaste y lo aceptas como tu único y suficiente salvador, el gerente del universo (DIOS) te dirá: "Ya todo está pagado" "Para eso envié a Jesús a la tierra". Jesús vino para hacer algo más que perdonar nuestros pecados y pagar nuestra deuda (nuestros platos rotos). Dios envió a su propio hijo, Jesucristo, para soportar las tremendas consecuencias del pecado en lugar nuestro. Dios no sólo perdona y olvida misericordiosamente nuestro pecado, sino que derramó todo el castigo de la condenación eterna sobre su hijo, en ese sufrimiento y muerte en la cruz. En la resurrección de Jesús, Dios demuestra su victoria sobre el pecado y llama a las personas de todas partes a liberarse de la carga que nos agobia, e identificarse con esta victoria, por la fe en Jesucristo. Y al vivir ahora en esta salvación, sabemos que la vida no carece de sentido, sino que vivimos rodeados del amor de Dios, por eso estamos agradecidos y estamos unidos para la eternidad con Él. "De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna…. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él". (Juan 3:16,17) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luis Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Platos Rotos"

Por Luis Rodas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: