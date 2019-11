"Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres" (Juan 8,32)

Conferencia realizada por Giorgio Bongiovanni en Italia. 23 de junio de 2019 - Pordenone

Pregunta: ¿Podríamos ser tentados por una persona que amamos y que decide tomar otro camino?

Giorgio: La libertad es más importante que la vida, no lo olvidéis. Me refiero a la libertad de expresión del pensamiento, no la de matar a la gente o de violar a los niños. La libertad de expresar mi individualidad, que puede ser también elegir otro camino, es sagrada, más que la vida misma. Desde hace siglos no soporto más las imposiciones en el nombre de Dios. Si yo imparto un orden, tú me tienes que obedecer, pero lo debes hacer con libertad; si lo haces con miedo, no te dejo que lo hagas. Si llegáis a comprender este concepto, el Reino de Dios será vuestro. Todos los ángeles obedecen a las órdenes de los arcángeles, pero lo hacen con gran amor y libertad; Lucifer es la prueba que también los arcángeles son libres; ha querido un Reino que le perteneciera sólo a él y Dios le dejó que lo hiciera con todo su ejército.

No sucederá nada si asimilamos el valor más importante que Dios nos ha dado y se lo enseñamos a los demás: la libertad. Nosotros no podemos hacer nada sin la libertad del pensamiento. Cada ser humano tiene derecho de expresarlo y hay que detenerle con la fuerza sólo si usa la violencia. El hombre puede expresar su pensamiento incluso si es funesto, perverso, aunque no estemos de acuerdo, y no podemos taparle la boca.

También vosotros sois libres: libres de hacer lo que os estoy diciendo, de pararos, de no atravesar el túnel, de volver atrás; pagaréis las consecuencias, pero sois libres. A mí me han matado y quemado vivo muchas veces, porque quería que los hombres conquistaran la libertad antes de llegar a hoy, al alba de la segunda venida de Cristo. Yo soy enemigo de quien está en contra de esta libertad. Creo que sea justo que incluso Totò Riina pueda decir lo que piensa desde la cárcel; es justo que Hitler haya escrito el Mein Kampf y que los políticos digan mentiras. Nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir y de taparles la boca con el voto o la renuncia.

En el 1700 convencí a un amigo mío que se llamaba Voltaire a que escribiera: no creo una palabra de lo que dices y haces, pero daré la vida para que tú puedas expresarla libremente. Si Matteo Mesina Dinero quisiera escribir una carta, dejadle que lo haga libremente; luego contestaremos con toda nuestra fuerza. No se puede superar la prueba, atravesar el túnel, ser elegidos, ser totalmente conscientes del servicio a Cristo, expresar nuestros ideales, el amor, la pasión, la armonía, si después usas esos valores para impedir a los demás que expresen libremente su pensamiento, porque te conviertes en esclavo de la materia, de la arrogancia, del poder. Las luchas se vencen con la confrontación, no haciendo trampa; si tu adversario es más fuerte que tú, tienes que dejar que se exprese aunque no te guste; si le atas las manos, eres peor que él o que sus jefes.

¿Le impidió Cristo a Pilatos de hablar? Cuándo Pilatos dijo que tenía poder de vida y muerte sobre Él, Cristo no le hizo callar porque era el Hijo de Dios. No impidió tampoco que le procesaran: dejó que se manifestara la perversión, la violencia anticristica, aquella forma diabólica de comportarse; después respondió y resucitó. Responderá con la fuerza y con la justicia, pero sólo después de que haya sido cometido el crimen. ¿Cómo puede un magistrado perseguir un crimen, si se impide al culpable con la fuerza de cometerlo? Puedes impedirlo con la filosofía, con una determinada enseñanza, con sermones profundos, pero no puedes prohibirlo con la violencia. Gandhi y Yogananda son un gran ejemplo: la libertad de pensamiento es la base fundamental de nuestro ideal, el dar testimonio llega después.

En estas semanas he divulgado mensajes de fuerte amonestación, Dios está muy enfadado con el hombre que mata a los niños y los viola. Su proyecto se está cumpliendo y, a pesar de que Él tenga poder de vida y muerte, les permite que se expresen de la forma más perversa. ¿Qué motivo puede haber sino el de demostrarnos en el modo más absoluto, antes del Juicio, que nosotros somos libres?

Ni siquiera Satanás es libre como el hombre, es un instrumento que recibe órdenes de Dios para tentar. A los hombres en cambio no les pide nada, les deja libres de seguir a Su hijo o de pagar las consecuencias de las decisiones que toman.

Pregunta: ¿Cómo podemos reconocer las pruebas?

Giorgio: os hago un ejemplo. Si ayer hubieras salido de casa para venir al arca y ayudar a preparar todo para la reunión de hoy y, por el camino, te hubieras parado angustiado y molesto por los problemas personales que tendrás que afrontar al día siguiente, significa que el enemigo te quiere detener. Si renuncias a tu deber y regresas a casa, no has superado la prueba. Las pruebas que tendremos quieren detener nuestro trabajo, no nos dirán que no creamos en Cristo o en Giorgio. Cada uno de nosotros aquí en el arca tiene su función en la obra, empezando por Masina, nuestro perro, hasta yo. Y si nosotros no cumplimos nuestra función, somos tentados. Podríamos tener justificación si uno de nuestros hijos está mal, pero no hay justificación si nos hemos parado por problemas de amor, de sentimientos, de trabajo, de familia, de amistad, etc. También es una tentación pensar que no estás haciendo bastante o nada y por lo tanto uno quiere retirarse.

Continúa el próximo domingo.

