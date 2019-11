La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/nov/2019 Primera D:

Puerto Nuevo no le encuentra la vuelta; perdió como local ante Argentino (R)











QUEDÓ EN EL 11º PUESTO Con su derrota ante Argentino de Rosario de ayer, Puerto Nuevo cayó al 11º puesto, dado que Central Ballester venció 3-2 como visitante a Juventud Unida. Esta 10ª fecha de la Primera D había comenzado el viernes con el empate 2-2 entre Deportivo Paraguayo y Atlético Lugano. La programación continuará hoy con otros dos partidos: Defensores de Cambaceres vs Sportivo Barracas y Yupanqui vs Atlas. Y se completará el lunes con otros dos: Claypole vs Muñiz y Centro Español vs Liniers.

Cayó 2-0 ante un equipo que llegaba en la última posición y en una racha de más de un año sin ganar como visitante. Así, el Auriazul suma cuatro partidos sin victorias y se hunde en la parte baja de la tabla. Ayer, Puerto Nuevo recibió a Argentino de Rosario en lo que asomaba como una gran oportunidad para despegar para el conjunto de nuestra ciudad, que recibía a un equipo que llegaba a Campana en el último puesto y en una racha de 13 meses sin triunfos como visitante. Sin embargo, el Salaíto terminó dándole un fuerte golpe al Portuario, que perdió 2-0 en el estadio Carlos Vallejos. De esta manera, el Auriazul llegó a cuatro encuentros sin victorias: esta derrota y los tres empates que la precedieron (su última victoria fue 2-0 sobre Sportivo Barracas, todavía con Carlos Pereyra como DT). Por eso, con apenas 10 puntos en 10 presentaciones, se sumerge en el fondo de la tabla (quedó 11º). En esta oportunidad, los dirigidos por Martín Correa se mostraron frágiles cuando los rosarinos lo atacaron. Las bajas de Raúl Colombo y Lautaro Velasco se sintieron en la última línea, aunque igualmente se dieron desacoples llamativos, tanto al momento de defender como para salir desde el fondo. Una situación que Nazareno Bartomioli aprovechó sobre los 8 minutos para escaparse por izquierda, pisar el área y definir ante el achique de Ignacio Díaz Peyrous. Quedar en desventaja tan temprano le hizo cuesta arriba el partido a Puerto Nuevo, que sintió el golpe, se mostró desconcertado en los minutos siguientes y, en fallas en la salida, le brindó otras dos claras ocasiones al Salaíto (ni Bortomioli ni Romero las pudieron aprovechar, a pesar de tener remates claros de frente a Díaz Peyrous a los 10 y 18 minutos, respectivamente). El Auriazul, que volvió a contar con Santiago Palacio y Agustín Campana en la formación titular, no pudo encontrar circuitos claros de juego y, ante esa situación, buscó reaccionar desde el orgullo. Así, con ímpetu, trató de llevarse por delante a Argentino, pero le faltó peso en los metros finales. De hecho, las situaciones más destacadas de la primera parte fueron una mano que se reclamó como penal en el Carlos Vallejos y un desprendimiento de Kevin Redondo, que terminó rematando desde la medialuna del área. Para el complemento, Correa hizo movimientos: mandó a la cancha a un mediocampista como Nicolás Colombano en lugar de Gerez, segundo marcador central. Y cuando parecía que podía empezar a inclinar la cancha contra el arco de García Fuentes, llegó el 2-0 en una jugada de pelota parada: el Auriazul marcó muy mal y Santiago Heredia cabeceó solo para aumentar la ventaja. De allí en adelante, si todo le resultaba muy trabado al equipo de nuestra ciudad, el juego se le complicó decididamente, sobre todo porque no contaba con alternativas ofensivas como Brian Fassone y Orlando "Pampa" Sosa (ambos suspendidos). Y su mejor oportunidad estuvo en los pies de Lautaro Cuenos, quien capturó un rebote dentro del área y remató con violencia, pero se chocó con una gran respuesta del arquero Salaíto. Encima, en su búsqueda del descuento, Puerto Nuevo se expuso demasiado en defensa y el resultado pudo haber sido más amplio en acciones que terminaron en el fondo del arco de Díaz Peyrous, pero que fueron invalidadas por offside. Así se consumó la cuarta derrota del campeonato para el conjunto de nuestra ciudad, que el próximo sábado visitará a Atlas en el primero de los últimos tres encuentros que le restan este año para completar este Torneo Apertura al que no le encuentra la vuelta. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Lautaro Cuenos, Nahuel Gerez, Ezequiel Ramón; Santiago Palacio; Enzo Moreno, Kevin Redondo, Agustín Campana, Mariano Filiosi; y Rodrigo Fleitas. DT: Martín Correa. SUPLENTES: Esteban Montesano, Sandro Areco, Eliseo Aguirre, Nicolás Colombano, Emanuel Russo, Nazareno Gómez y Alan Sosa. ARGENTINO (2): Iván García Fuentes; Julián Bembo, Esteban May, Santiago Heredia, Emanuel Andrada; Matías Recalde, Ezequiel Moreno, Tomás Heritier, Daniel Piedra; Nazareno Bortomioli y Brian Romero. DT: Damián Sciretta. SUPLENTES: Mateo Quintana, Santiago Baclini, Fausto Alegre, Brian González, José Vivas, Matías Gómez y Pedro Mune. GOLES: PT 8m Nazareno Bortomioli (A). ST 12m Santiago Heredia (A). CAMBIOS: ST Colombano x Gerez (PN), 23m Russo x Filiosi (PN), 29m Gómez x Romero (A), 32m Gómez x Redondo (PN), 35m Alegre x Bortomioli (A) y 40m Vivas x Piedra (A). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Marcos Recalde.



REDONDO Y FILIOSI ACECHAN A RECALDE (FOTO: @ALMEEFOTOGRAFA / FACEBOOK PUERTO NUEVO).



