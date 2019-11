Con el ascenso ya asegurado, el Bote superó a Auxiliar Merlo "B" y Deportivo Morón. Y el domingo 24 definirán mano a mano con CEDEM Caseros el Torneo Clausura de Quinta División de la FEMEBAL. Después de asegurar su ascenso a la Cuarta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), la Primera Caballeros del Campana Boat Club va ahora por el título del Torneo Clausura de Quinta División: con la doble victoria que consiguió en la última semana llegará con chances a la última fecha, cuando recibirá justamente al líder, CEDEM Caseros. Será un mano a mano en el que el Bote está obligado a ganar para gritar campeón. El pasado domingo, los Mayores del CBC vencieron 32-21 como visitante a Auxiliar Merlo "B" por la 12ª fecha. Y luego, el último jueves, superaron 33-24 a Deportivo Morón en el pendiente de la 11ª jornada. De esa manera llegaron a los 34 puntos y se volvieron a poner solamente un punto por detrás de CEDEM Caseros, que en la anteúltima fecha venció 36-28 a Juventud Unida. Con esa victoria, CEDEM Caseros se aseguró terminar en el primer puesto de la Tabla General (suma los resultados del Apertura y el Clausura): suma 67 unidades, cuatro más que el Celeste (63), que ya se confirmó como el subcampeón de la temporada. En esta Tabla General resta conocerse el cuarto ascenso. CEDEM Caseros, Boat Club y Colegio Guadalupe "B" ya aseguraron su boleto a la Cuarta División, mientras que el último se definirá en la última fecha entre Comunicaciones "B" y Deportivo Morón (están igualados en 55 puntos). Esa última fecha se jugará el próximo domingo 24 de noviembre y lo más atractivo pasará por la definición del campeón del Clausura: Campana Boat Club recibirá a CEDEM Caseros en el gimnasio del Club Ciudad de Campana. Los demás encuentros serán: Auxiliar Merlo "B" vs Deportivo Morón, Comunicaciones "B" vs Universidad Nacional de Luján "C"; Municipalidad de Almirante Brown vs Defensores de Glew; Colegio Guadalupe "B" vs SAG Polvorines "C"; Colegio José Hernández vs Municipalidad de Vicente López "C"; y Juventud Unida "B" vs All Boys. RESULTADOS FECHA 12: SAG Polvorines 27-27 Municipalidad de Almirante Brown; Municipalidad de Vicente López 24-28 Colegio Guadalupe "B"; Universidad de Luján "C" 28-21 Colegio José Hernández; All Boys 16-19 Comunicaciones "B"; CEDEM Caseros 36-28 Juventud Unida "B"; Auxiliar Merlo "B" 21-32 Campana Boat Club; y Deportivo Morón 37-27 Defensores de Glew. POSICIONES CLAUSURA: 1) CEDEM Caseros, 35 puntos; 2) Campana Boat Club, 34 puntos; 3) Deportivo Morón, 30 puntos; 4) UNLu "C", 26 puntos; 5) Comunicaciones "B", Colegio Guadalupe "B", Auxiliar Merlo "B" y Municipalidad de Almirante Brown, 25 puntos; 9) Colegio José Hernández, 24 puntos; 10) All Boys, 20 puntos; 11) Defensores de Glew, SAG Polvorines "C" y Juventud Unida "B", 17 puntos; 14) Municipalidad de Vicente López "C", 15 puntos. POSICIONES TEMPORADA: 1) CEDEM Caseros, 67 puntos; 2) Campana Boat Club, 63 puntos; 3) Colegio Guadalupe "B", 60 puntos; 4) Comunicaciones "B" y Deportivo Morón, 55 puntos; 6) UNLu "C" y Colegio José Hernández, 52 puntos; 8) Auxiliar Merlo "B", 50 puntos; 9) All Boys, 45 puntos; 10) Municipalidad de Almirante Brown, 44 puntos; 11) Juventud Unida "B", 43 puntos; 12) SAG Polvorines "C", 42 puntos; 13) Municipalidad de Vicente López "C", 37 puntos; 14) Defensores de Glew, 33 puntos.

EL BOTE DEFINIRÁ EL TÍTULO EL PRÓXIMO DOMINGO EN EL GIMNASIO DEL CCC.



Handball:

Doble victoria de los Mayores del Boat Club, que ahora van por el título del Clausura

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: