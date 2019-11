DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 18/nov/2019 - 12:03

Edición Digital El Tiempo en Campana 28 ºC Cubierto Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/nov/2019 Rincón Tuerca











Nuestro email: rincontuerca@ubbi.com RALLY MAR Y SIERRA: La Categoría está este fin de semana desarrollando su competencia en la ciudad de Lezama donde desde ayer se está llevando adelante dicha propuesta automovilística que finaliza por la tarde. CONFIRMAR: Ya habíamos adelantado en esta sección que el zarateño Marito Martínez desde el próximo año se suma a la Categoría P.A.K.O. con su Karting y el Flaco ya confirmó que en el chasis lo asesorará el Rafa Chavez y la motorización estará a cargo de Cardozo. RECORRER: Los dirigentes que tienen a su cargo la Categoría TC Pick Up decidieron para la próxima temporada recorrer más autódromos de nuestro país como para seguir presentando una propuesta distinta que va incrementando su parque de máquinas. AMIGOS FIAT: La monomarca visita el autódromo de La Plata por otra competencia del presente calendario con su habitual parque de autos. Desde la doce del mediodía comienzan con su espectáculo. PENSAR: El auto está casi terminado y ya se piensa en el año próximo en el taller donde el representante de Lima se sumará al TC Regional en su versión G.T.B. donde ya corrió en su momento. PROYECTO: Dándole curso a su pensamiento todo indica que junto a su amigo Víctor está comenzando el proyecto de recuperar el gol para el año venidero sumarse al Rally donde Alejandro se siente más a gusto en la Alta Competencia PROKART: Esta especialidad del Karting está cerrando su contrapunto en el Kartódromo Luis Rubén Di Palma de Ciudad Evita donde desde las diez de la mañana arrancan con su espectáculo. BINOMIO: Hasta el cierre del campeonato el Fiat Uno de la Clase Tres de Alma lo van a correr sus amigos de Dolores que armaron un binomio y ante el préstamo del auto por parte de su dueño Gastón Brown harán el resto del calendario representando a su ciudad sureña. FÓRMULA UNO: La Categoría más importante del mundo llega a Brasil para llevar adelante su penúltimo gran premio del año donde televisa Fox Sport. CAMPEÓN: Vale recordar que en la carrera anterior realizada en Estados Unidos el piloto británico Lewis Hamilton logró el campeonato sumando su sexto título en la Categoría superando a Fangio y quedó a uno de Schumanger. FIESTA: Ya todo está encaminado de cara a la próxima fiesta del automóvil el venidero 1º de diciembre en el Parque Urbano. REGRESAR: Pablo Savastano regresa a la Clase Tres de Alma para tratar de concretar las dos competencias que le restan a este calendario para saber dónde está parado con este Fiat Uno que fue protagonista en la temporada anterior. VICTORIA: La que viene de obtener en forma consecutiva Constanza Toledo en su clase de Karting en la Categoría Kart Plus que viene de correr en el Kartódromo de Zárate y la niña se mete en la pelea de campeonato. GUSTAR: Continuando con Constanza en reciente nota televisiva la niña declaró que a los hombres no le gustan que le ganen las mujeres y abrió la polémica en el ambiente tuerca. ¡Mira vos! SORPRESA: Siguiendo con la dinastía Toledo días atrás el abuelo Antonio llegó a los setenta y cuatro años con una fiesta sorpresa por parte de la familia que emocionó mucho al popular Colibrí ante tantas muestras de cariño básicamente de Ro y Zulema sus nueras ¿Qué le habrá regalado Alicia? INTENTAR: Por su parte Damián Toledo intentará cerrar el campeonato de Alma de la mejor manera para que la fiesta familiar sea completa y buscará estar entre los tres en el final de este calendario. PUESTO: Juan Carlos Muñoz viene de correr en Arrecifes en la Clase 850cc donde pudo clasificar vigésimo para llegar en su serie sexto y arribar en la final en el puesto noveno con la atención total del auto por parte de Diego Fangio. ALMA: En el autódromo platense llega la Categoría este fin de semana para llevar adelante otra carrera del campeonato donde arrancan desde las diez de la mañana. COMPLICADA: Continuando con la Categoría Alma la Clase Tres llega a la definición del campeonato de una manera complicada por lo sucedido tras la carrera de Dolores donde hubo desclasificados con todo lo que vino después en la semana de dicha competencia ¡Que no cunda el pánico! MODIFICACIONES: La Fórmula Uno viene trabajando con sus organizadores de cara al año venidero donde se presentarán varias modificaciones, desde el espectáculo hasta la ya confirmada cantidad de competencias que alcanzará los veintidós grandes premios. MOTOCROSS: Luego de un descanso retoman la actividad con el campeonato provincial que llega al escenario de Navarro con todas sus clases comenzando desde las diez de la mañana el venidero domingo. LLEGAR: La carrera para la Categoría 1100 se realizó en el autódromo de Arrecifes donde el piloto local Gonzalo Conti clasificó decimo seguido en su serie arribó en el puesto sexto para en la final llegar en el puesto séptimo con la preparación del auto en su taller y el asesoramiento de Diego Fangio. APUESTAN: Aunque se intentó recuperar la plaza en Baradero para volver a llevar categorías zonales el tema está complicado y no se visualiza poder cambiar la historia, aunque algunos apuestan a la próxima temporada con ciertos cambios en los organizadores. ¡Qué tal! CAMPEÓN: Tras la última carrera y faltando una para el final Matías Lucero alcanzó el campeonato en la Clase B de la Categoría Procar a bordo de una Chery que sin duda le rindió mucho al piloto mencionado. INTENTAR: Es muy probable que el futuro deportivo en el Karting para Tobías Amarillo tenga a partir de la próxima temporada nuevos horizontes donde en el equipo ya se trabaja para intentar llegar a la categoría ProKart. DÉCIMO CUARTO: Como venimos escribiendo la Categoría 1100 corrió en el autódromo "El Costanero" de Arrecifes donde el piloto campanense Gastón Fernández clasificó décimo y alcanzó un quinto puesto en la serie para la final terminar décimo cuarto con el auto que atiende Diego Fangio. PRIORIDAD: Por cuestiones personales Federico Sfreddo decidió no continuar corriendo en esta temporada en la Categoría Kart Plus ante el emprendimiento inmobiliario que hoy por hoy lo tiene como prioridad en la vida del piloto local. COPA R.F.: Esta especialidad del Karting desarrolla su actividad este domingo en el kartódromo porteño con otra carrera del campeonato. Desde las diez de la mañana comienza con la clasificación. PUNTOS: Los hermanitos Panetta vienen de correr en el kartódromo de Ciudad Evita en la Categoría R.M.C. donde en la Clase Micro Max Santino (el internacional) llegó segunda mientras su hermano Bautista quedó cuarto también sumando puntos para el campeonato. PODIO: En la misma Categoría pero en la Clase Juniors Max participó el zarateño Mateo Benítez que quedó tercero en su final haciendo podio con el chasis a cargo de Rubén Guerra. RETOMAR: Ya lo había anunciado en esta sección y llegó el fin de semana donde Daniel Vidal retorna a la Categoría Alma a la Clase Tres con el gol que atiende en su totalidad Dante Tamburrini en su taller de San Justo. BICICLETA: Nadie tuvo reproche alguno con el piloto que en la semana anunció que para mantenerse en estado andaba en bicicleta todas las tardes. Pero lo que no anunció que desconocía lo que provoca el verdín en el agua hasta que pasó por allí y se pegó una piña nunca vista que lo dejó hasta lastimado ¡De no creer! TURISMO NACIONAL: La Categoría Más Federal desarrolla este fin de semana otra carrera del campeonato con sus dos clases y otro parque interesante de autos. Televisa desde las once de la mañana la TV Pública a través del programa AC TC Media desde el autódromo de … SEGUNDO: En la Clase Master Mac se presentó Daniel De Bianco que en la final el gringo consiguió otro podio con un segundo puesto que le dio puntos para el campeonato en el kartódromo de Ciudad Evita. PRESENTE: La Escuela Primaria Nº12 de Otamendi cumplió sus primeros sesenta años y allí estuvo presente el ex campeón de la Clase Tres de Alma Jorge Clerici recordando su juventud y dicen que al barbado personaje se le piantó hasta un lagrimón. TRANQUILA: Con el equipo fuera de la Copa Libertadores su familia está tranquila porque cada vez que salía para la cancha Rubén chocaba el auto y si no era un guardabarros era un lateral o un paragolpes, lo concreto es que maneja bien pero los nervios lo traicionan al patito ¡Cua! ¡Cua! PUESTO: La familia Renault 2.0 viene de correr el pasado domingo en el autódromo capitalino donde en la primera final Sebastián Abella quedó en el puesto décimo séptimo y la segunda se ubicó en el puesto décimo cuarto. CENA: La que está organizando en los próximos días Juan Carlos Muñoz para sus allegados Sponsors, amigos y seguidores supervisada por su amigo Eric D´amario que es parte de este equipo ¡Che inviten! DESVINCULACIÓN: La carrera de Arrecifes marcó para el piloto Gonzalo Conti no contar con la atención de su auto por parte de Diego Fangio dado que se desvinculó del preparador de Escobar. BONO: Últimos días para adquirir el bono que servirá para colaborar con Gastón Fernández que viene corriendo con los chasis del Regional con importantes premios para los ganadores. TC REGIONAL: La Categoría está desarrollando este fin de semana en el autódromo capitalino otra carrera del campeonato para sus tres clases donde desde las diez de la mañana arrancan con su espectáculo. CUARTO: El zarateño Gabriel De Lucca viene de correr en el kartódromo de Ciudad Evita en la Clase Master Mac donde en la final llegó en el cuarto puesto que lo dejó conforme sumando puntos para el presente campeonato. ALCANZAR: El Super TC 2000 viene de correr su carrera de los doscientos kilómetros en el autódromo Juan y Oscar Galvez donde el campanense Matías Milla alcanzó el puesto segundo en la final de una carrera diferente con el Renault del equipo oficial. CLUB SPORT: El autódromo capitalino es el lugar elegido por el Club Auto Sport que desarrolla en el día de hoy su clásica carrera del gran premio de los quinientos kilómetros, una competencia tradicional para la Categoría. TOPE RACE: La Categoría está visitando este fin de semana el autódromo de Concordia por otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa desde las diez y treinta de la mañana Canal Trece a través del programa "Carburando".

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:











Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Facebook ó en Twitter | Quienes hacen LAD

COMUNIDAD LAD:

› #Ahora

› @LADdigital

› #CampaBA

› #VillaDalmine ECOSISTEMA LAD:

› LAD.fm

› CampanaINFO.com

› Radios locales

› Sociales de LAD WEBS AMIGAS:

› Fabiana Daversa

› Clasificados Campana

› Publicidad Local

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Listas Twitter

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel: 03489-423631 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar

WhatsApp: +54 9 3489 488321.-