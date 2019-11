LA SELECCIÓN, EL LUNES En su segundo amistoso de esta fecha FIFA de noviembre, la Selección Argentina enfrentará el lunes a Uruguay en un partido que se jugará desde las 16.45 (hora argentina) en Tel Aviv, Israel. Para este encuentro ya fue descartado Lucas Ocampos por una molestia en el músculo piramidal de su pierna izquierda. ELIMINATORIAS EUROCOPA Cuatro países consiguieron ayer su clasificación a la Eurocopa 2020. Por el Grupo C sacaron boleto dos pesos pesados: Alemania, que goleó 4-0 a Bielorrusia; y Holanda, que igualó 0-0 con Irlanda del Norte. Por el Grupo E lo hizo Croacia, que superó 3-1 a Eslovaquia, mientras el segundo puesto de esta zona está muy peleado después de la victoria de Gales por 2-0 sobre Azerbaiyán. En la última fecha se medirán: Gales (11 puntos) vs Hungría (12) y Eslovaquia (10) vs Azerbaiyán (1). En tanto, Austria se quedó con el segundo boleto del Grupo G al vencer 2-1 a Macedonia y asegurarse ser el escolta del líder Polonia (le ganó 2-1 a Israel). La última fecha de las Eliminatorias para la Eurocopa se jugarán entre hoy domingo y el martes. Entonces quedarán confirmados los 20 primeros clasificados al certamen. PRIMERA B METRO La 14ª fecha del Torneo Apertura comenzó ayer. Villa San Carlos llegó al segundo puesto al ganarle 1-0 como visitante a Tristán Suárez, mientras que J.J. Urquiza se ubicó tercero tras derrotar 3-1 a Flandria en Jáuregui. Además jugaron: Los Andes 1-0 Colegiales y Fénix 0-0 Defensores Unidos. Hoy domingo se completa la fecha: juegan San Telmo vs San Miguel, Deportivo Armenio vs Comunicaciones, Sacachispas vs Acassuso, UAI Urquiza vs Talleres (RE) y el líder Almirante Brown vs Argentino de Quilmes. PRIMERA C Ayer, en el inicio de la 16ª fecha, se disputaron dos partidos: Deportivo Español 1-1 Midland e Ituzaingó 1-1 Berazategui. Hoy juegan: Excursionistas vs Laferrere, Real Pilar vs Deportivo Merlo y San Martín (B) vs Luján. Mañana lunes se enfrentan: Argentino de Merlo vs El Porvenir, Sportivo Italiano vs Lamadrid, Cañuelas vs Dock Sud y Victoriano Arenas vs Central Córdoba (R). PRIMERA A FEMENINA Por la octava fecha de la Primera A del Torneo Femenino de AFA, UAI Urquiza goleó ayer 5-0 a SAT y consiguió su quinta victoria en cinco presentaciones. Además, Lanús superó 3-0 a Villa San Carlos. Hoy juegan: Defensores de Belgrano vs Platense, Independiente vs Excursionistas, Rosario Central vs El Porvenir y Estudiantes (LP) vs el líder Boca Juniors. Mañana, en tanto, se medirán: San Lorenzo vs Racing Club y Huracán vs River Plate.



Breves: Fútbol

