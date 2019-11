La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/nov/2019 Fuerte sismo en Cuyo provocó pánico entre vecinos de edificios de altura







Ocurrió pasadas las 20.15 horas y tuvo su epicentro en el límite entre Mendoza y San Luis, aunque repercutió en toda la franja central del país. En Campana, el sismo se sintió en los edificios más altos. Hubo autoevacuados. No se registraron daños. Un fuerte sismo de 6.3 grados de magnitud sacudió anoche a las provincias de Mendoza y San Luis, con una fuerte intensidad en provincias vecinas y réplicas que se sintieron en la franja comprendida por Córdoba, Rosario y Capital Federal, incluida nuestra ciudad. "No sabés cómo se sacudían las paredes, se veía como movía todo el edificio. Fue leve, pero se sacudió todo", relató una vecina a La Auténtica Defensa apenas unos cuantos minutos después del sismo. Defensa Civil acudió a la zona de Belgrano y Güemes para corroborar el estado de los alarmados habitantes de edificios, algunos de los cuales abandonaron sus departamentos y buscaron la tranquilidad del suelo firme antes de enterarse los motivos del temblor y compartir sensaciones con sus vecinos. Stella Maris Giroldi, exintendenta municipal y concejal electa, sintió el sismo con fuerza. "Esta vez se sintió más que la otra vez, cuando tuvo epicentro en Chile. El movimiento provocó descomposturas no solo a mi sino a una nena del piso 12, que lloraba porque la arrastró con la cama contra la pared. Íbamos bajando la escalera a los gritos. Nunca lo había vivido así. Ahora me rio, pero fue tremendo, muy fuerte", comentó en contacto con este medio. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que el temblor se registró a las 20.10 y su epicentro se registró 77 kilómetros al sudoeste de la ciudad de San Luis, 198 kilómetros al sudeste de la capital de Mendoza y 60 kilómetros al sudeste de la localidad mendocina de Paz. El INPRES además señaló que el temblor se originó a unos 14 kilómetros de profundidad, al tiempo que se recordó que este Instituto catalogó con una magnitud de 6 o más solo a siete sismos contabilizados desde noviembre del año pasado.

Los edificios de la UOM fueron sacudidos por el temblor. Los vecinos bajaron por las escaleras siguiendo los protocolos establecidos para estos casos de emergencias. En otros sucedió lo mismo.





Los vecinos del edificio de Güemes y Belgrano descendieron por las escaleras hacia la calle, conmocionados por el movimiento percibido.



