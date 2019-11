La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/nov/2019 Principio de incendio en Salmini al 600







Un repasador cerca de una hornalla se prendió fuego y las llamas comenzaron a tomar un volumen inesperado. Momentos de zozobra experimentó una familia de Salimini al 600 cuando ayer por la mañana se había declarado un principio de incendio en la cocina de la vivienda. Aparentemente, todo comenzó con un repasador apoyado demasiado cerca de una hornalla con una olla con aceite, y las llamas tomaron tal volumen que alcanzaron al cielo raso de machimbre generando, además, gran cantidad de humo. Alertados de la situación, en pocos minutos se hizo presente en el lugar una dotación de Bomberos Voluntarios con el móvil 36 de Bomberos, a cargo del Ayudante de Primera Gamboa, que controló la situación en pocos minutos. También estuvo presente el móvil 3 del SAME y Comando Patrulla Campana.

Todo bajo control. Bomberos, Policía y el SAME se hicieron presentes en el lugar.

Un repasador se prendió fuego y las llamas habían comenzado a ganar el techo de machimbre. #Ahora principio de incendio en una vivienda de Salmini esquina Moreno. Se inició con un sartén con aceite. La señora con algunas quemaduras leves fue asistida en el lugar por paramédicos de SAME 3. Bomberos movil 36 a cargo de Gamboa, con apoyo móvil 41. CP zonas 4 y 1 pic.twitter.com/inVJHWx5R9 — Daniel Trila (@dantrila) November 19, 2019

Principio de incendio en Salmini al 600

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar