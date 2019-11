La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/nov/2019 Mejor acceso a la salud y más espacio de esparcimiento para más de 8 mil vecinos







Los barrios Héroes de Malvinas, Federal y Santa Florentina celebra la construcción de Oficinas de Gestión de Salud Comunitaria y la sede para su sociedad de fomento, proyecto impulsado por el Gobierno municipal y aprobado por el HCD. La Auténtica Defensa recorrió la zona y charló con fomentistas y vecinos. Cerca de ocho mil vecinos dejarán de tener que desplazarse kilómetros enteros para acceder a asistencia médica, luego que el Honorable Concejo Deliberante autorizara al Gobierno municipal la construcción de Oficinas de Gestión de Salud Comunitaria destinadas a atender la demanda de los barrios Santa Florentina, Héroes de Malvinas y Federal. El mismo proyecto además cedió una parcela de terreno a la sociedad de fomento "Barrios Amigos" para que proyecte su ansiada sede, que los vecinos ya avizoran, tomando de modelo lo que sucede en otros barrios, como un espacio de integración, capacitación y eventos. "Las Oficinas de Gestión de Salud Comunitaria eran una necesidad que teníamos por nuestra densidad de población. Es un proyecto de mucha importancia tanto para atender un primer auxilio como para realizar controles periódicos, ya que también contamos con muchos niños y adultos mayores a quienes se les dificulta la atención en el Hospital por la distancia", explicó Gabriel Panno, presidente de Barrios Amigos y la persona que gestionó la iniciativa con el intendente Abella. "Él se mostró dispuesto desde el primer momento a colaborar y poner todo para que este proyecto salga adelante", destacó el fomentista. Según los planos que fueron anexados a la ordenanza, las oficinas de salud contarán con enfermería, dos consultorios, sala de espera, cocina para el personal y rampas para el acceso y egreso de unidades de traslado. Se construirá en la parcela encerrada por las calles Vigalondo, Bruni, Bomberos Voluntarios y Melo, sobre el sector hoy ocupado una canchita de fútbol. A su lado, el tinglado que se erige a los pies del tanque de agua de Santa Florentina servirá de esqueleto para la sede de la sociedad de fomento, entidad que tendrá por ordenanza tres años para construirla. De lo contario, el predio volverá a manos del Municipio. Al respecto, Panno adelantó que profundizarán "la campaña de socios ya que ese aporte, al tener una buena cantidad de habitantes en los cinco barrios (NdR: Malvinas tiene tres etapas), sería un buen puntapié inicial para la compra de materiales". También señaló que con la personería jurídica en regla y la toma de posesión legal del terreno, están en condiciones de recibir donaciones de empresas y de ONG. Barrios Amigos es una sociedad de fomento de joven recorrido: apenas tiene cuatro años. Desde ese entonces, Panno, su primer presidente, viene luchando para concretar el sueño de tener edificio propio, que siempre se pensó levantar en el obrador remanente de la obra de construcción del Santa Florentina. Un primer paso fue pedirle a la Municipalidad que ilumine el interior del lugar y así evitar las "juntadas" para consumir drogas y alcohol en la noche. El próximo es construir: se estiman necesarios 4.300 ladrillos para cubrir el perímetro y aproximadamente dos camiones de arena y piedra para hacer los cimientos. La sede tiene previstas dos plantas. DELAY POLÍTICO El proyecto para construir las oficinas de salud y ceder el terreno para que Barrios Amigos edifique su sede vio obstaculizado su paso por el HCD porque la oposición no quiso tratarlo en plena campaña electoral. Esto motivó el enojo de Panno, quien en una gacetilla de prensa difundida por Juntos por el Cambio cuestionó "al kirchnerismo y sus aliados" por su "lamentable actitud". Desde el bloque del Frente de Todos, la concejal Romina Carrizo había señalado que "a tres semanas de la elección el macrismo intentó tratar un proyecto incompleto que llegó hace dos semanas al Concejo después de tres años paralizado en el despacho de Abella". En el comunicado que hizo circular, el peronismo consideró que el proyecto presentaba "serias irregularidades, ya que el Poder Ejecutivo no completó la documentación necesaria donde se acredite la personería jurídica de la Sociedad de Fomento, requisito indispensable para su aprobación ante Tribunal de Cuentas". Finalmente, la ordenanza fue tratada y sancionada en la primera sesión del Concejo Deliberante después de las elecciones. ESPERANZA VECINAL "Hace 21 años que vivo en el barrio, qué te parece a vos, estoy re contenta porque lo más cercano en salud que teníamos era la salita de Ariel del Plata, que encima a veces no funciona bien", expresó Fabiana, vecina del barrio Santa Florentina, mientras caminaba por los alrededores del predio donde se construirán las oficinas de salud y la sede fomentista. Otro inconveniente es adaptarse a los horarios en los que atienden los profesionales. "A mi nieta la teníamos que llevar obligados el jueves, porque es el único día que hay pedíatra", se quejó Lidia, su tía. "Acá dependemos de los barrios de la zona y de la buena predisposición de los profesionales que atienden en sus salitas o CAPS, porque a veces no te quieren atender si sos de otro barrio. Por eso, lo mejor que podíamos hacer era ir hasta el Hospital, donde los primeros auxilios son espectaculares", comentó Fabiana, quien calificó de "excelente" la gestión del intendente Abella: "Tarde o temprano te cumple, y si no puede, viene y te explica por qué". Carlos vive desde hace 16 años frente a la parcela que albergará las obras proyectadas. Se enteró de la aprobación del proyecto por el grupo de WhatsApp de Barrios Amigos, entidad de la que es socio, aunque no participa activamente. "Siempre estuvieron ese tinglado y chapas ahí y nunca arrancó nada", recordó el hombre. Y valoró el desembarcó de las oficinas de salud. "Somos mucha cantidad de gente para salir corriendo por cualquier emergencia", dijo. Por su parte, Cristina, vecina de la calle Bomberos Voluntarios, llegó a la zona hace dos décadas con la promesa de "una salita de salud y un centro comercial que nunca se construyeron". Ahora tendrá la menos el servicio médico a metros de su casa. Vecinos de la calle Giachino en el Héroe de Malvinas, Ana María y Francisco son una pareja de ancianos que llevan 12 años en el barrio y, frente a cualquier urgencia médica, tienen que dirimir "si ir hasta la salita de Las Campanas o hasta la Clínica de la UOM", opciones que para ellos demanda un extenso traslado. Hoy se ilusionan con las oficinas de salud, pero también con la diversión que les depara la futura sede fomentista. "Vamos a poder ir a jugar a las bochas. O al bingo", afirmaron. Laura tiene una forrajería sobre la calle Melo y se acuerda que cuando vivía en Villanueva asistía a cumpleaños y eventos que se organizaban en la sociedad de fomento de ese barrio. "Cuando lo necesitás, está", dijo respecto a Panno y su gestión como fomentista. Y también celebró la llegada de las oficinas médicas: "Tengo obra social, pero no sé hasta cuando". "Si vos tenés una sociedad de fomento grande y linda, le podés dar muchísimas utilidades. En Otamendi vi que enseñan hasta soldadura, un oficio muy importante para salir a laburar", manifestó Rafael, de la calle Giachino. Y desde la calle Isla Soledad en el barrio Federal, Daniela, dueña de un estrecho almacén, ya está soñando con dejar de "distribuirse" por barrios aledaños cada vez que debe llevar a un chico al médico. "Además, en la sociedad de fomento vamos a poder organizar reuniones, eventos y actividades para los chicos, que en la zona no hay", avizoró. Mientras la construcción de las Oficinas de Gestión de Salud Comunitaria no tiene previsto un plazo de ejecución -es posible que dependa del desembarco de recursos provinciales o federales-, Barrios Amigos no debe perder tiempo para empezar a levantar su sede. Sin embargo, hay algo claro: el reto pasará por conseguir los materiales, no la mano de obra. "Gabi, avisame cuando estén por empezar que yo ayudó desde los cimientos", le dijo un vecino a Panno, durante la recorrida que La Auténtica Defensa hizo junto al fomentista por esos barrios que esperan con los brazos abiertos nuevas comodidades.

Gabriel Panno, presidente de “Barrios Amigos", encabeza la campaña para recolectar fondos y construir la sede de la sociedad de fomento





Chicos pelotean sobre el el terreno donde se construirán las Oficinas de Salud Comunitaria. Atrás, emerge el tinglado que servirá de “esqueleto" a la futura sede fomentista..



