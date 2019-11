La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/nov/2019 La Paritaria Municipal continúa sin avances







Ninguna de las partes convocó a una reunión para remontar la negociación. Hay una diferencia de 11 puntos entre lo que propone el Municipio y quiere el Sindicato. La paritaria municipal sigue sin reanudarse y los trabajadores no saben si verán una actualización salarial con los sueldos de este mes. El tramo que se discute comprende los últimos 61 días del año, para los cuales el Sindicato solicita aumentos del 7 para noviembre y 8 por ciento para diciembre. En cambio, el Gobierno viene manteniendo su propuesta de subas del 2 por ciento para ese lapso o del 4 por ciento para diciembre. Es decir, existe una diferencia de 11 puntos entre lo que pretende el gremio y oferta el Municipio. En el segundo semestre y por decreto, ya otorgó aumentos del 6 por ciento en septiembre y del 4 por ciento en octubre. Según fuentes gremiales, las consultas llevadas a cabo con las bases arrojaron un rechazo a la oferta oficial. Sin embargo, como ninguna de las partes convoca a reunión paritaria, la negociación está en punto muerto. Este miércoles habrá una reunión en la sede gremial para definir los pasos a seguir. Por otra parte, tampoco tuvo respuesta el pedido de un bono de 10 mil pesos que el Sindicato realizó mediante una carta al Municipio días atrás. En la presentación, el gremio justifica esa importante cifra en "los vaivenes de la economía en general" que ha provocado "una pérdida del poder adquisitivo de los salarios". También se hace mención a la "proximidad" de las Fiestas y el deseo de que "los compañeros municipales puedan disfrutarlas". El Gobierno de Sebastián Abella acostumbró a sus empleados al goce de un plus extrasalarial y por afuera del medio aguinaldo de diciembre, pero en los últimos años llegó en forma de una tarjeta con crédito para gastar en mercadería de un supermercado. Este año el gremio no estaría dispuesto a aceptar esa modalidad y pretendería dinero en efectivo.



