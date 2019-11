La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/nov/2019 Homenaje a la militante del Frente NOS Claudia Giraudo







Fue en la plaza Eduardo Costa y ante la presencia de familiares, compañeros de militancia e integrantes de la comunidad evangélica local. Participó además la excandidata a vicepresidente Cynthia Hotton. Familiares, militantes del Frente Nos y la agrupación "Con mis hijos no te metas" realizaron un acto en homenaje a Claudia Giraudo, docente y excandidata a concejal, quien falleciera semanas atrás debido a una irreversible enfermedad. La referente local del movimiento "Salvemos las Dos Vidas", contrario a la despenalización del aborto, integró en décimo lugar la lista de candidatos a concejales del Frente Nos. Murió apenas tres días antes de que se disputaran los comicios generales de octubre, en los que su partido obtuvo el quinto lugar en Campana. Giraudo era docente y se había radicado en la ciudad en el año 1981 proveniente de Córdoba. Participaba no solo en el Nos sino también en las comunidades evangélicas locales. Entre las personas que la despidieron el pasado viernes había varios pastores. Pero la presencia más resonante fue de la excandidata a vicepresidenta Cynthia Hotton, quien la recordó como "una mujer muy activa" y que "se comprometió a trabajar por un partido político que defiende los valores, lo que habla mucho de ella". Hotton aseveró que el Frente Nos "perdió a una gran militante" en su misión de "construir un país distinto para todos". Y, emocionada, recordó a su hermano también fallecido por el mismo padecimiento que sufría Giraudo. "Campana es una gran ciudad, tengo muchos familiares y conocidos, he venido muchas veces y seguiré viniendo", expresó la excandidata a vicepresidenta, quien tiene domicilio legal en nuestro distrito y votó en las PASO y en las Generales en el barrio Lubo. Por su parte, el excandidato a intendente Aníbal Valdivia destacó el acompañamiento al "sencillo y humilde, pero emotivo" homenaje a Giraudo, una mujer "de principios cabales, muy formada y pronunciada" que se sumó a la "patriada" propuesta por el Nos. Valdivia definió a Giraudo como "una gran madre, esposa y abuela" y remarcó su compromiso "para defender al niño por nacer, a pesar de que muchos estén en contra, y a la madre en estado de vulnerabilidad". Y prometió en nombre de la militante fallecida "seguir con la lucha" de su frente.

El excandidato a intendente Anibal Valdivia elogió la trayectoria militante de Giraudo. Familiares, militantes del Nos e integrantes de la comunidad evangélica acompañaron la ceremonia.





Cynthia Hotton exaltó a Giraudo, a quien recordó como “una mujer muy activa".





Giraudo era oriunda de Córdoba y se había radicado en la ciudad hace varias décadas.



Homenaje a la militante del Frente NOS Claudia Giraudo

