Es de José C. Paz. Pidió un vaso de agua y se llevó un celular. Dicen que un vaso de agua no se le niega a nadie. Y eso fue lo que hizo la vecina de la calle Andrés del Pino al 100, ayer por la tarde, cuando la sensación térmica se hacía sentir en Campana. La sorpresa fue cuando, la señora, cayó en la cuenta que había sido traicionada por el florista al que había auxiliado desinteresadamente, se había llevado su teléfono celular. Dio aviso a la policía, e inmediatamente 3 móviles del Comando Patrulla Campana lo encontraron en las inmediaciones de Falucho y Capilla del Señor, portando su cajoncito de flores y macetas, y el teléfono de marras. Tiene alrededor de 30 años, y está domiciliado en José C. Paz, Partido de General Sarmiento, a escasos 60 kilómetros de nuestra ciudad. Demorado en nuestra comisaría, quedó a disposición de la Justicia.

Tres móviles del Comando Patrulla rastrillaron la zona y lo encontraron.

#Dato ayer, vendedor de plantas y flores pidió un vaso de agua y le robó el celular cuando la vecina se descuidó. Andrés del Pino 121. Fue aprehendido en Falucho y Capilla del Señor, andaba con otro vendedor ambos de José c Paz. Comando zona 4 con colaboración de zonas 2 y 8 pic.twitter.com/SoOA8fudYR — Daniel Trila (@dantrila) November 21, 2019

Florista y traicionero

