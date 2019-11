Finalizó la 4º Edición del Programa "Lazos", impulsado por Axion energy y PAE

“Los talleres fueron muy buenos, e incluso me ayudaron a encontrar mi camino”, comentó Mauricio Gómez de la EET 1 Luciano Reyes. Culminó ayer la edición 2019. A través de la asociación Conciencia, en nuestra ciudad, se enfoca en estudiantes del último año del secundario. Este año incluyó a jóvenes de la Unidad Penitenciaria 57. La sede municipal de Espacio Joven de la calle Liniers y San Martín fue el lugar elegido ayer por la mañana para el encuentro de cierre de la cuarta edición de "Lazos" impulsado por Axion energy y PAE a través de la Fundación Conciencia; donde participaron jóvenes que fueron alcanzados por el programa, Inspectoras, y Directivos de las escuelas participantes. Ya con cuatro años de continuidad en nuestra ciudad, "Lazos" busca favorecer la concreción del ciclo escolar, la orientación vocacional e inserción al mundo laboral de los jóvenes del último año de la escuela secundaria. También, vincula a los alumnos con el mundo laboral a través de talleres en los colegios, en empresas y con prácticas profesionalizantes. "Uno de los focos en el que ponemos mucha fuerza es el tema de la educación, y es fundamental que los chicos logren terminar sus estudios medios de manera satisfactoria, acompañándolos en el trayecto final. Ya con varios años de experiencia, Lazos es un ejemplo claro de cómo el Estado, las organizaciones sociales y las empresas pueden trabajar juntos", señaló Roberto Dabusti, Gerente de Responsabilidad Social Empresaria de Axion. En ese sentido, Paola Kasianoff, coordinadora de "Lazos", comentó que este año alcanzaron a unos 1000 alumnos de 29 diferentes establecimientos de Campana, incluyendo el secundario de la Unidad Penitenciaria 57, que se sumó este año al programa y se le brindaron talleres especialmente diseñados para ellos. En total, en 4 años de presencia en nuestra ciudad, fueron más de 3000 alumnos del último año que recibieron el acompañamiento de Lazos. "Los talleres fueron muy buenos, e incluso me ayudaron a encontrar mi camino. Quiero seguir estudiando, ahora sé que me gustan las relaciones públicas, el mundo de las empresas y de la comunicación… incluso la oratoria", señaló Mauricio Gómez, de la EET 1 Luciano Reyes que, además, realizó su práctica profesionalizante de 200 horas en la refinería Axion. Su tutor, Nicolás Ancelmo, comentó al respecto: "Es muy movilizante y motivador ser tutor durante una práctica profesionalizante. Desde ya que la base fundamental está en la escuela y en cada uno de los docentes, pero gracias a nosotros pueden acceder a un equipamiento a través del cual pueden realizar prácticas reales aplicadas al trabajo. Imaginen que nuestros laboratorios cuentan con más de 200 equipos y 50 profesionales trabajando. Lo veo como un ida y vuelta muy enriquecedor".

Entre otras actividades, un panel conformado por alumnos y tutores de prácticas profesionalizantes realizadas en Axion y Cabot realizaron una devolución a los presentes.

Finalizó la 4º Edición del Programa "Lazos", impulsado por Axion energy y PAE

