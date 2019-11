Efemérides del día de la fecha: 21 de Noviembre

DÍA DE LOS ENFERMEROS

Este día fue instituido por el Ministerio de Salud por decreto para conmemorar la fundación de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería en el año 1935; la patrona de los enfermeros es la Virgen de los Remedios, virgen que durante la peste acaecida en Buenos Aires en el año 1727 fue proclamada como "Patrona Menor de la Ciudad" para terminar con la fiebre tifus que a diario se llevaba miles de vidas.

En esta jornada se homenajea a los enfermeros, profesionales de la salud capacitados para prestar servicios de prevención de enfermedades, recuperación de la salud y rehabilitación individual, familiar y comunitaria. Según un informe publicado por la Organización Panamericana de Salud (OPS) en el año 2018 nuestro país tiene una de las tasas más bajas de enfermeros por habitantes, habiendo 4,24 enfermeros cada 10 mil personas; a su vez, especifica que hay un total de 179.175 enfermeros de los cuales 19.729 son licenciados, 73.373 técnicos y 86.073 auxiliares.

FALLECE HERNÁN SALINAS

Jorge Hernando Aguirre nació el 30 de noviembre del año 1957 en Quitilipi, Chaco. Sus primeros años de vida los pasó allí hasta que por decisión de su padre se mudaron y establecieron en La Tablada. Con la firme convicción de convertirse en locutor empezó a estudiar vocalización e impostación para ingresar al Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), sin embargo, sus planes se tambalearon cuando su maestro lo invitó a cantar y, notando su gran voz, lo incitó a lanzarse como cantante. Después de cantar en diversos bares y cafés participó en un concurso del programa televisivo "Grandes Valores del Tango" en el cual sólo ganó una ronda.

En el año 1977 grabó su primer disco, "Tango Mío", álbum en el que se destacaron las canciones "Destellos", "Mi dolor", "Clavel del aire", "Golondrinas" y "Sin Lágrimas." Apenas 3 años después lanzó su segundo disco "Juventud y personalidad" y fundó junto a los directores de orquesta Carlos García y Raúl Garello la Orquesta del Tango de Buenos Aires, donde cantó hasta su muerte. En el año 1981 su tercer disco, "Esas cosas de mi barrio", salió a la venta. En 1987 Astor Piazzola lo convocó para formar parte de su gira por Europa con la ópera-tango "María de Buenos Aires"; previamente grabó con la orquesta de Osvaldo Pugliese el tango "Contame una historia." Falleció a los 46 años, en el año 2003, en Buenos Aires.

SE LANZA "A NIGHT AT THE OPERA"

Un día como hoy en el año 1975, "Queen" lanzaba su cuarto albúm de estudio: "A night at the Opera" Coproducido por Roy Thomas Baker y "Queen", el título del disco estaba inspirado en la película "A night at the Opera" de los hermanos Marx, un film clásico del año 1935 que la banda veía mientras grababa su próximo disco "A day at the Races"; luego de tomarse unas merecidas vacaciones y firmar con la compañía discográfica "EMI", la inversión en su nuevo trabajo aumentó exponencialmente y las presiones disminuyeron lo que motivó a los británicos a producir un disco de gran calidad para sus fanáticos: "escribíamos como locos; había hambre. Había mucho que deseábamos sacar de dentro" dijo en una ocasión Freddie Mercury.

Entre las canciones del mismo se encuentran "God save the Queen", "Love of my life", "Death on two legs", "I´m in love with my car" y "Bohemian Rhapsody." Una curiosidad acerca de esta última es que desde el primer momento se pensó que era una broma por la locura que representaba lanzar un tema de rock operístico en ese momento, sin embargo, fue un gran éxito. En palabras de Baker, "Bohemian Rhapsody" era "básicamente una broma, pero una broma lograda".