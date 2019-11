En el Grupo A, Lechuga le ganó a Mega Juniors y forzó un desempate con Deportivo San Felipe. En el B, Albizola quedó 3º, pero depende del resultado de Otamendi en el pendiente con Villanueva. Estas dos definiciones se darán esta noche en cancha de La Josefa. El pasado fin de semana, con apenas cinco partidos programados, se disputó la 22ª y última fecha del Torneo Oficial de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Sin embargo, todavía no se definieron los últimos dos clasificados al Hexagonal: en la Zona A habrá desempate entre Lechuga FC y Deportivo San Felipe, mientras en la B, Albizola quedó 3º, pero depende aún del resultado de Otamendi en el pendiente que el Gallito tiene frente a Villanueva. Estas dos definiciones se darán hoy miércoles en cancha de La Josefa: desde las 19.00 se enfrentarán Otamendi y Villanueva, mientras que desde las 21.00 lo harán Deportivo San Felipe y Lechuga FC. El Gallito necesita ganar para clasificar al Hexagonal Final. Si empata quedará igualado con Albizola y habría partido desempate; y si pierde, serán los del Km70 los que se clasifiquen. En cambio, "Sanfe" y Lechuga disputarán el boleto mano a mano. El resumen de lo que dejó la 22ª y última fecha en cada uno de los grupos del Torneo Oficial es el siguiente: GRUPO A El partido más importante de esta 22ª fecha de esta zona lo disputaron el líder Mega Juniors y Lechuga, que necesitaba ganar sí o sí para igualar a Deportivo San Felipe y forzar un desempate por el tercer puesto. Y Lechuga lo consiguió, aunque no sin sufrir. Comenzó ganando 3-0 con goles de Jean Franco Mazzei (2) y Brian Reggini, pero Mega reaccionó y con tantos de Marcelo Martínez y Eliseo Bentancourt se puso a tiro. Finalmente, el empate no llegó y el festejo fue de Lechuga, que culminó esta primera fase con 39 puntos (13 victorias y 7 derrotas, sin empates), al igual que San Felipe, por detrás de Mega (49) y Defensores de La Esperanza, que llegó a 46 al ganar los puntos ante El Junior. Por esta fecha, también se adjudicaron los tres puntos San Cayetano (debía enfrentar a Río Luján) y Malvinas (su rival era Villa Dálmine). Mientras el partido entre Juventud Unida y Desamparados fue suspendido por malas condiciones climáticas cuando igualaban 1-1 y se jugaban 19 minutos del segundo tiempo. Así, para cerrar esta zona, debería completarse dicho encuentro y, además, jugarse el otro pendiente que tiene Desamparados, frente a Deportivo San Cayetano. GRUPO B En esta última fecha, La Josefa venció 1-0 a Atlético Las Praderas con gol de Iván García y así no solo se dio el gusto de terminar primero, sino también como único invicto de toda esta primera fase. Con 12 victorias y 8 empates (y +26 de diferencia de gol) cerró una gran campaña en lo más alto del Grupo B: sumó 44 puntos y le sacó 4 de ventaja a Atlético Las Campanas (quedó libre). El tercer lugar, en cambio, todavía es una incógnita. Por el momento le pertenece a Albizola (39 puntos), que se adjudicó los tres puntos de su compromiso ante Puerto Nuevo y superó a Otamendi (38), que igualó 2-2 con Villanueva y sigue sin poder cerrar su clasificación al Hexagonal Final, aún a pesar que a los del Km70 les dieron por perdido su encuentro de la fecha 21 ante Leones Azules. Sin embargo, al Gallito le queda una última oportunidad en el pendiente de la primera rueda frente a Villanueva que todavía no se disputó. En ese encuentro debe ganar para asegurarse su clasificación. Si empata, en cambios, quedará igualado con Albizola y deberá jugar un desempate. Y si pierde se quedará afuera del Hexagonal Final. Por la 22ª fecha de esta zona, además, Barrio Lubo le ganó 3-1 a Leones Azules, mientras Las Palmas se adjudicó los tres puntos por la no presentación de Real San Jacinto. Para cerrar esta zona, además del pendiente entre Otamendi y Villanueva, también deberían definirse otros dos partidos postergados: Leones Azules vs Las Palmas y Leones Azules vs Real San Jacinto.

LECHUGA CONSIGUIÓ SU VICTORIA NÚMERO 13 DE LA PRIMERA FASE Y JUGARÁ ESTA NOCHE UN DESEMPATE CON SAN FELIPE POR LLEGAR AL HEXAGONAL FINAL.





LA JOSEFA TERMINÓ LA PRIMERA FASE COMO LÍDER DE LA ZONA B Y ÚNICO INVICTO. Y, ADEMÁS, CON NUEVA INDUMENTARIA.



Liga Campanense:

Se disputó la última fecha, pero aún faltan los dos últimos clasificados al Hexagonal Final

