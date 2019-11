Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 21/nov/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 21/nov/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

RIQUELME JUEGA Las Elecciones en Boca Juniors tuvieron ayer un momento que puede ser bisagra: Juan Román Riquelme anunció que será candidato a vicepresidente segundo de Jorge Amor Ameal, uno de los postulantes de la oposición. Además, adelantó que en caso de ganar el 8 de diciembre, estará a cargo del fútbol. "Siento que tengo posibilidades de ayudar a mi club. Voy a ir de vicepresidente segundo de la lista de Ameal. Claramente no estoy preparado para ser presidente hoy, pero veremos dentro cuatro años y tanto Jorge como Mario (Pergolini; vicepresidente primero) me ayudarán con ese tema. Siempre y cuando la gente nos vote, me voy a hacer cargo del fútbol", afirmó en declaraciones formuladas a Fox Sports. Por otro lado, Riquelme anunció que su partido despedida, que iba a realizarse el 12 de diciembre próximo, fue suspendido debido a las elecciones en Boca y que la intención es que se realice en junio del año entrante. "Tiene que ser algo divertido, una fiesta. No me parece que se haga cuando hay una elección. Lo más importante es mi club. Más allá del que le gane, ojalá que me deje hacer el partido en junio, que en esa fecha no molestaría a nadie", afirmó. RIVER EN LIMA En la tarde de ayer, el plantel de River Plate arribó a Perú, donde el sábado desde las 17.00 en el estadio Monumental de Lima se enfrentará a Flamengo en la final de la Copa Libertadores de América. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, que eliminó a Boca en semifinales, entrenará en el club Alianza Lima, rival que enfrentó en el Grupo A, durante la primera fase. MOURINHO POR POCHE Horas después de informar el alejamiento de Mauricio Pochettino de la conducción técnica, Tottenham anunció la contratación del portugués Jose Mourinho como su reemplazante. El argentino, que llevó al equipo inglés a la final de la pasada Champions League y también al tercer y cuarto puesto de las dos últimas Premier League, fue despedido por su irregular andar en el actual campeonato inglés, donde el equipo londinense marcha 14°, con 14 puntos. En cambio, en la Champions League se encuentra segundo en el Grupo B, solo por detrás de Bayern Munich. CARUSO Y FELIPE Finalmente, Belgrano de Córdoba (de irregular andar en la Zona 1 de la Primera Nacional) confirmó a su nuevo entrenador. Y será ni más ni menos que Ricardo Caruso Lombardi, quien ayer dirigió su primera práctica de cara al duelo que sostendrá el sábado frente a Mitre de Santiago del Estero, equipo que también estará presentando nuevo DT: el uruguayo Felipe De la Riva, quien semanas atrás se había desvinculado de Agropecuario de Carlos Casares. Tanto el Pirata como Mitre suman 13 puntos en 13 presentaciones y comparten la 11ª ubicación de la Zona 1, sin chances prácticamente de clasificar a la próxima Copa Argentina. PRIMERA A FEMENINA Por la octava fecha de la Primera A del Torneo Femenino de AFA, Boca Juniors goleó 5-0 a Estudiantes (LP) y sigue perfecto en el certamen. Los demás resultados de la jornada fueron: Lanús 3-0 Villa San Carlos, UAI Urquiza 5-0 SAT, Defensores de Belgrano 0-2 Platense, Independiente 5-2 Excursionistas, Rosario Central 3-1 El Porvenir, San Lorenzo 2-1 Racing Club y Huracán 1-4 River Plate.

