Como en casi todo recambio de temporada y como lo vengo haciendo desde hace muchos años la cita obligada es con el guía y amigo Gustavo Ramondegui en la hermosa Villa Paranacito en donde vamos en busca de los primeros Dorados y Tarariras. Aprovechando el último día del feriado largo, es decir el lunes 18, salí rumbo a la Villa promediando las seis de la mañana. En esta oportunidad, en la sola compañía de buena música que el día anterior cargué en un pendrive. Antes del cruce del puente Zárate Brazo Largo me detuve a levantar una docena de anguilas y una porción de lombrices para sacar carnada en La Estación del Pescador del amigo Tono Ciliberti. Retomé mi viaje por ruta Nacional número 12 hasta el ingreso a Paranacito y de ahí tras recorrer los veinte kilómetros hasta el pueblo me dirigí al lugar acordado con Gustavo para nuestro encuentro en el muelle de la escuela. Después del abrazo de siempre de cada encuentro, de preguntarnos por las familias; cargamos mis equipos, conservadora con bebidas congeladas y bolsa de hielo, fundamental en esta época del año y partimos. Nuestro primer destino fue la boca falsa del arroyo Brazo Largo donde nos detuvimos para obtener con equipos livianos algunos bagres amarillos para tentar a los dorados y tarariras, lo que nos demandó solo unos minutos los piques y capturas se daban una tras otra y en realidad los bagres amarillos que se dieron eran más para el sartén que para el encarne. Salimos al Río Uruguay y nos largamos al garete. Nuestros equipos constaban de varas de hasta los dos metros diez, reeles rotativos y del tipo huevito cargados con multifilamento, plomo pasante de 20 gramos, líder de acero de 50 libras anzuelos mustad 7/0 Y 8/0 y encarnes realizados en algunos equipos con bagres amarillos y en otros con anguilas, nuestra gareteada de aproximadamente una hora y media no nos dio más que un pique y sin captura. Gustavo decidió probar en la salida del agua del arroyo Brazo Chico al Río Uruguay donde nos fondeamos en un metro de agua debido a la bajante y comenzamos a realizar intentos contra los palos de la costa. Aquí la cosa cambió y fue un festival de piques y corrida de dorados de todos los tamaños. Después de haber realizado una considerable cantidad de capturas y de devoluciones, decidimos cambiar de sector. Ingresamos entonces en uno de los arroyitos me atrevería a decir, es casi una zanja sin agua, donde pasamos por 40 centímetros de agua de pura maña y casualidad, aquí comenzamos a probar con artificiales y siempre dejamos un equipo de fondo, con los artificiales no obtuvimos ninguna respuesta pero con carnadas naturales pudimos lograr un hermoso dorado unos cuantos más chicos y varias capturas de hermosas tarariras, aunque como siempre la más grande se nos fue al lado de la embarcación. Emprendimos viaje nuevamente para probar únicamente con artificiales dentro de la laguna de Brazo Chico. Bueno aquí también casi no entramos por falta de agua pero al final ingresamos, probamos durante más de una hora con una artillería de artificiales de distintos modelos, formas y colores, pero las respuestas fueron nulas. Para ir cerrando esta jornada nos dirigimos a la falsa boca del Brazo Chico donde fondeamos en unos dos metros de agua a metros del canal principal del Brazo Chico, teníamos a tiro de caña la zona playa a nuestra izquierda y delante nuestro una barranca con buena profundidad. Realmente cerramos la jornada a puro pique en cuanto a tarariras y dorados. Se refiere muy activos y combativos, siempre utilizamos los bagres amarillos y anguilas como carnadas, de momentos enteros y de momentos trozados. En este lugar Gustavo recibió un pique con una gran corrida y después de varios minutos de lucha logró subir a bordo una raya de unos 15 kilos, la cual se ve que ya había sido capturada con anterioridad ya que tenía su cola cortada a ras lamentablemente, cosa que no se debe hacer si se la va a devolver al agua nuevamente ya que es su defensa natural. Más que satisfechos por la cantidad de capturas y devoluciones realizadas además de haber vivido una nueva jornada de pesca juntos con Gustavo, regresamos a Paranacito por los arroyos interiores disfrutando de los hermosísimos paisajes que la isla en ese sector nos ofrece. En nuestro programa televisivo N°802 de esta semana te mostramos la primera parte de todo lo comentado en esta nota, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas entérate del más completo informe del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Por la desembocadura del arroyo brazo largo y el arroyo brazo chico al río Uruguay se ubican estos dorados de hasta los 3 kilos.



Semanario del Pescador:

Dorados y tarariras; una jornada con buenos piques

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar