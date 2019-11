Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 21/nov/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 21/nov/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

DURO REVÉS En su segundo y último compromiso del Grupo C de las Finales de la Copa Davis que se están disputando en Madrid, Argentina cayó ayer 3-0 frente a Alemania y, de esa manera, quedó muy complicada su clasificación a los Cuartos de Final. El triunfo 3-0 del martes había ilusionado al equipo capitaneado por Gastón Gaudio, pero el miércoles terminó siendo muy negativo: Guido Pella perdió 1-6, 6-3 y 6-4 con Philipp Kohlscreiber en el primer turno; Diego Schwartzman cayó 6-3 y 7-6 ante Jan-Lennard Struff; y en el Dobles, Máximo González y Leonardo Mayer perdieron una batalla ante Kevin Krawietz y Andreas Mies: 6-7, 7-6 y 7-6 (20-18 en el tiebreak del último set, después de varios match points por lado). Hoy, el equipo argentino no tendrá actividad y deberá esperar, en primera instancia, los resultados de la serie entre Alemania y Chile (último duelo del Grupo C). Y posteriormente, llegado el caso, conocer cómo se resuelven el resto de las zonas para saber si se abre una chance de avanzar a Cuartos de Final como uno de los dos mejores segundos. FEDERER EN ARGENTINA Ayer, en un Parque Roca completamente colmado, Roger Federer volvió a jugar en Argentina después de siete años. La leyenda suiza disputó un partido de exhibición frente al alemán Alexander Zverev (Nº 7 del mundo), quien se quedó con la victoria por 7-6 y 7-6. Sin embargo, el reconocimiento del público presente se lo llevó todo Federer, quien agradeció las muestras de cariño que Argentina le brindó durante su estadía en el país. LIGA NACIONAL En una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet, San Lorenzo de Almagro venció 90-81 como local a Platense con 18 puntos de Nicolás "Penka" Aguirre y sigue invicto en la temporada (4-0). Otro de los invictos es Gimnasia de Comodoro Rivadavia (5-0), que el martes superó 84-75 a Comunicaciones de Mercedes (Corrientes) con 18 puntos de José Mencia. Por su parte, Bahía Basket consiguió su primera victoria del certamen al derrotar 88-63 a Argentino de Junín. El único campanense en esta edición de la Liga Nacional es el alero juvenil Juan Martín Fernández, quien juega para Peñarol de Mar del Plata. El Milrayitas, después de vencer a Hispano Americano en su debut (con 5 puntos de Fernández), cayó en sus visitas a Estudiantes de Concordia y Comunicaciones de Mercedes (Juanma no ingresó en ninguno de los dos partidos). ARGENTINOS EN EUROLIGA Por la novena fecha de la Euroliga, Barcelona aplastó ayer al Fenerbahce de Turquía por 89-63 con participación de Leandro Bolmaro: en el cierre del juego, el cordobés sumó 2 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero. Así, el elenco catalán alcanzó al Olimpia Milano de Italia (de Luis Scola) y al Anadolu Efes Istanbul en la cima de la tabla con registro de 7 victorias y 2 derrotas. Por su parte, el Baskonia (4-5) derrotó 80-70 al CSKA Moscú en el Buesa Arena con buenas actuaciones de Luca Vildoza (12 puntos, 1 rebote, 2 asistencias, 1 robo y 1 tapón) y Patricio Garino (8 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos). El otro equipo con argentinos es Real Madrid, que el martes venció al Khimki de Rusia y tiene ahora registro de 6-3. STC2000: HORARIOS CONFIRMADOS La anteúltima fecha de la temporada del Súper TC2000, categoría en la que participa el campanense Matías Milla, se disputará este fin de semana en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Y ya fueron confirmados los horarios para sábado y domingo. En la primera jornada habrá dos tandas de entrenamientos (9.25 y 12.30) y a partir de las 14.25 se desarrollará la clasificación que derivará en la carrera clasificatoria, a disputarse desde las 16.25 a un total de 11 vueltas. El domingo, en tanto, comenzará con las pruebas libres (9.20) y a partir de las 11.58 se desarrollará la final, pautada a 34 vueltas.

