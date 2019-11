La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 21/nov/2019 Regionales:

Lima elige Delegado Municipal







Si bien se trata de una consulta popular no vinculante y no obligatoria, los vecinos de esa localidad del partido de Zárate, este domingo eligirán delegado entre José María Orlando, del Frente de Todos y Mauro Fabián Carballo, de Consenso Federal. Fue a fines de octubre pasado cuando, acompañado por el Diputado Nacional Abel Furlán, la diputada provincial Patricia Moyano, y diferentes funcionarios del ejecutivo zarateño, el Intendente Osvaldo Cáffaro firmó el decreto llamando a la primera "consulta popular no vinculante" a través de la cual, de ahora en más, los vecinos de Lima podrán elegir su Delegado Municipal. Si bien se trata de un hecho histórico, el reclamo de independencia tiene casi 15 años. El último paso formal al respecto fue en noviembre de 2017, cuando la Asociación Para la Autonomía de Lima (APAL) presentó en La Plata a través de la Diputada Provincial Sandra París un proyecto de Ley para el reconocimiento de Lima como nuevo municipio. Ingresó a la comisión de Asuntos Municipales de la cámara baja provincial para ser analizado y desde entonces no hubo mayores novedades al respecto. Así las cosas, este domingo los limeños eligirán Delegado por dos años a partir del próximo 10 de diciembre. Según se explicó, la iniciativa es fruto del trabajo conjunto y el acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en el Concejo Deliberante zarateño. La Junta Electoral Municipal creada para la ocasión está conformada por el Intendente Cáffaro, el Secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante Ariel Ríos y 1 miembro de cada bloque de concejales del HCD.

A través de la Asociación Para la Autonomía de Lima, hace 14 años que los limeños reclaman organizadamente para ser reconocidos como municipio.



Regionales:

Lima elige Delegado Municipal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar