LEY DE ALQUILERES La Cámara de Diputados aprobó ayer por 192 votos contra 23, el proyecto sobre Ley de Alquileres, la que, entre otros aspectos, prevé nuevas condiciones para establecer la relación entre inquilinos y propietarios. Las deliberaciones en el recinto comenzaron en horas del mediodía, en una sesión en la que se espera que también se apruebe la Ley de Góndolas, que apunta a combatir la competencia desleal y los abusos de posición dominante en supermercados. Además de llevar el plazo mínimo de los alquileres de dos a tres años, el texto consensuado dispone una actualización anual (y no semestral) del precio de todos los contratos (independientemente de su valor), sobre la base de una fórmula de indexación mixta que combina en partes iguales la evolución de la inflación (IPC) y de los salarios (RIPTE). VUELO A MALVINAS La ex embajadora en el Reino Unido, Alicia Castro, lamentó que la justicia resolviera permitir que la empresa Latam pueda volar de Brasil a las islas Malvinas con escala en la ciudad de Córdoba y que el primer viaje se haya dado ayer, miércoles 20 de noviembre, día en el que se celebra la Soberanía Nacional. "Yo creo que la cuestión de fondo tiene que seguir siendo tratada, investigada y juzgada", afirmó Castro. La ex diplomática explicó que el vuelo surgió a raíz de una carta que la ex primer ministra Theresa May le respondió al presidente Mauricio Macri en la que éste le pedía su apoyo para que votara por la entonces canciller Susana Malcorra como secretaria general de las Naciones Unidas. "May le ordena a Macri qué es lo que tiene que hacer en las relaciones bilaterales y esto es lo que se plasmó en ese acuerdo", consignó la ex seretaria general de Aeronavegantes, quien afirmó que las tres condiciones que impuso la entonces primer ministra fueron la entrega de bloques petroleros en la cuenca Malvinas a empresas británicas, la habilitación de un tratado pesquero con la puesta en marcha de la comisión de pesca y este vuelo. PLAN ECONOMICO El director para el Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, afirmó ayer que ese organismo quiere "conocer el plan completo" de Gobierno de Alberto Fernández para después iniciar las negociaciones dirigidas a refinanciar el acuerdo ´stand by´ que está suspendido. El funcionario aseguró que el objetivo del Fondo es "ayudar" a impulsar el crecimiento económico y bajar la inflación en el país y, por otra parte, advirtió sobre el elevado nivel de endeudamiento del país. Así lo sostuvo después de la primera conversación telefónica mantenida por el presidente electo y la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, quien también había revelado su deseo de conocer "lo que está pensando el nuevo Gobierno". LÁZARO BAEZ El empresario Lázaro Báez manifestó ayer que fue presionado por "el poder real" para involucrar con su declaración a la familia Kirchner en hechos de corrupción y aseguró que hasta le ofrecieron reunirse con el actual ministro de Justicia, Germán Garavano. "Soy una víctima del poder real", dijo Lázaro Báez en su primera declaración ante el Tribunal Oral Federal 4 en la causa por la "ruta del dinero k", en la que adelantó que no contestará preguntas. Báez se reconoció como un empresario "emprendedor" y que le "armaron la causa porque no toleraron que un don nadie compita".

