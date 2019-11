La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/nov/2019 Moto choca a una niña en San Cayetano







Ocurrió ayer jueves por la tarde. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital. En el barrio San Cayetano, una niña de apenas 8 años sufrió heridas luego de que una moto la llevara por delante. El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas de ayer jueves. Según trascendió, la Yamaha Crypton embistió contra la menor de edad, en circunstancias que aun se tratan de determinar. Como consecuencia del impacto, la niña fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal San José por el móvil 2 del servicio de emergencias SAME. Su vida no correría peligro. La madre la acompañó a bordo de la ambulancia. En tanto, como la moto involucrada en el accidente no tenía documentación legal, fue secuestrada por la Policía.

