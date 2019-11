La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/nov/2019 Básquet:

Provincial; Ciudad juega esta noche en Pilar







Se enfrenta como visitante a Sportivo por la 7ª fecha de la Zona Norte "B". El Tricolor busca recuperarse tras dos derrotas consecutivas. Por la séptima fecha de la Zona Norte "B" del Torneo Provincial de Clubes 2019/20, Ciudad de Campana enfrentará esta noche como visitante a Sportivo Pilar en un partido que se disputará en "La Caldera" desde las 21.30 horas. Para el Tricolor será la oportunidad de recuperarse de las últimas dos derrotas que sufrió de manera consecutiva: frente a Independiente en Zárate y ante Social de Alejandro Korn como local. Luego de esas caídas, el registro del CCC quedó en dos victorias y cuatro derrotas en seis presentaciones. Por su parte, Sportivo Pilar llega a este encuentro después de dos triunfos consecutivos que le permitieron recuperarse en la tabla. En sus últimas presentaciones, el Rojo superó a Belgrano de San Nicolás (75-64) y a Colón de Chivilcoy (89-81). Así, ahora tiene registro de 3 victorias y 3 derrotas y ocupa la segunda posición de la Zona Norte "B". En la primera rueda, Ciudad logró imponerse sobre Sportivo Pilar como local por 70 a 62. Sin embargo, poco contará ese antecedente hoy en "La Caldera", un reducto donde el Rojo suele hacerse muy fuerte (ganó sus dos encuentros como local hasta el momento). La fecha de la Zona Norte "B" tendrá, además, a Social de Alejandro Korn recibiendo a Belgrano de San Nicolás, mientras que Atenas de La Plata jugará el partido interzonal frente a Platense de La Plata en condición de visitante. En tanto, por la Zona Norte "A" se enfrentarán Deportivo San Vicente vs Independiente de Zárate y Colón de Chivilcoy vs Regatas de San Nicolás. Las posiciones en estos dos grupos son las siguientes: -Zona Norte "A": 1) Regatas de San Nicolas (6-0), 12 puntos; 2) Independiente de Zárate (4-2), 10 puntos; 3) Platense de La Plata (3-3), 9 puntos; 4) Deportivo San Vicente (2-4), 7 puntos; 5) Colón de Chivilcoy (1-5), 7 puntos. -Zona Norte "B": 1) Atenas de La Plata (4-2), 10 puntos; 2) Social de Alejandro Korn y Sportivo Pilar (3-3), 9 puntos; 4) Ciudad de Campana y Belgrano de San Nicolás (2-4), 8 puntos. ZONA SUR El pasado lunes (feriado) se disputó la octava fecha de la Zona Sur (tiene siete integrantes, por lo que su fixture es más largo que el de la Zona Norte) y la principal noticia fue el fin del invicto de Independiente de Tandil, que perdió 70-55 en su visita a Racing de Olavarría. Además, Sarmiento de Coronel Suárez le ganó 85-69 como visitante a Costa Sud de Tres Arroyos, mientras que Blanco y Negro de Tres Arroyos superó 91-69 a Sporting de Mar del Plata como local. Con estos resultados, las posiciones de la Zona Sur quedaron de la siguiente manera: 1) Independiente (T) y Sarmiento (6-1), 13 puntos; 3) Blanco y Negro (4-3), 11 puntos; 4) Pueblo Nuevo de Olavarría (4-2), 10 puntos; 5) Racing de Olavarría y Costa Sud (2-5), 9 puntos; 7) Sporting de Mar del Plata (0-7), 7 puntos. Este fin de semana, por la novena fecha se enfrentarán: Sporting de Mar del Plata vs Racing de Olavarría, Sarmiento de Coronel Suárez vs Blanco y Negro de Coronel Suárez y Pueblo Nuevo de Olavarría vs Costa Sud de Tres Arroyos. Queda libre: Independiente de Tandil.

