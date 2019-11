La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/nov/2019 Agenda Cultural:

Fin de semana del 22 al 24 de Noviembre







GPS: Almacén Cultural (Alsina y 9 de Julio, Zárate). Almacén Cultural "Tito Alberti" (Almirante Brown 299, Zárate). Arte y Otra Cosa (Castelli 532, Campana). Biblioteca Jean Jaures (San Martín 325, Campana). Biblioteca 20 de Diciembre (Yrigoyen 514, Escobar). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). Fórum Cultural (Pellegrini 1051, Zárate). Fratello´s Bar (Sarmiento y Coletta, Campana). La Última Puerta (San Martín 276. Campana). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). Teatro Seminari (Mitre 451, Escobar). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). VIERNES 22 Biblioteca Municipal: A las 18:30 habrá una charla sobre la vida y obra de Jorge Luis Borges. Bisellia: A las 20 sonará "Fara x2" (jazz, tango y latin). Después de medianoche será el turno de "Dilema" y "Plan V". Centro Cultural "Tito Alberti": A las 20 se inaugura la muestra fotográfica "Cuando nadie me ve". Entrada gratuita. Club Ciudad de Campana: A las 20 se presenta "Arroz con Coco" (música popular centroamericana). Anticipadas $100 y $150 en puerta. Forum Cultural: A las 20:30 estará la muestra anual de taller municipal de folklore dirigido por Nancy Lezama. Fratello’s: A las 22 estará el evento "Rap Elevado vol 2". Competencia de freestyle y batalla de gallos. Mauri’s Bar: Se presentan "Jale Picante" y "PH5" junto a "Un Vermouth" Pachamama: Evento "Hasta que la dignidad se haga costumbre vol 2". Música y poesía combinados. Se recibirán alimentos no perecederos para colaborar con comedores de la zona. Quinta Jovita: Estará la "Primavera Amor", evento que fusiona música, literatura, poesía, pintura y más. SÁBADO 23 Almacén Cultural: A las 21 se inaugura la muestra de mosaiquismo. Arte y Otra Cosa: Llega a la ciudad el cantautor Juano Siembra. Evento a las 21. Bisellia: "Neuróticos" junto a "Secuelas" sonarán en horario cena. Después de medianoche será el turno de "Porco Rosso" junto a "Posarefusilos" y "Los Amorfos". Mauri’s Bar: Show debut de "Vení Fran" junto a "Looney Loops". Pachamama: "Violent Execution" presenta su nuevo disco "Erupción Nacional" a las 21. Entrada $50. Wakisiri: A las 21 se presenta Piru Zapata y el "Cuarteto Contragolpe" integrado por Jóse Álvarez, Sergio Román, Raúl de Paoli y Adrián González. Entrada al sobre. 17 Unidos: Se presenta "La Nueva Luna del Chino". Las primeras 100 personas abonan $100. DOMINGO 24 Almacén Cultural: A las 19:30 se presentan Javier Sosa "y los buscadores de excusas". Entrada gratuita. Bisellia: A las 21 muestra anual de Sabrina Aranda. La Última Puerta: Habrá actividades toda la tarde. Teatro Pedro Barbero: A las 19:30 se presenta el festival de danzas del taller municipal a cargo de Claudia Giuppone. Teatro Seminari: A las 20 se presenta Miguel Cantilo. La entrada es un alimento no perecedero.



Este viernes se presenta “Arroz con Coco" en el Club Ciudad de Campana.



